Le Figaro: в День независимости Трамп похвалил военных и себя — при нём Америка стала ещё сильнее

В День независимости Дональд Трамп исполнил свою мечту и провёл в Вашингтоне патриотический праздник, на котором впервые присутствовала военная техника и состоялся парад военной авиации. Как пишет Le Figaro, президент США отдал должное военным и не забыл похвалить себя, отметив, что именно при нём Америка стала «ещё сильнее, чем когда-либо».

Несмотря на дождь с грозой, в четверг Дональд Трамп отметил национальный праздник 4 июля так, как ему хотелось: разбавив традиционные гуляния военной техникой и попутно придав ему политическую окраску, что совсем не повредит президенту за полтора года до выборов. Как рассказывает Le Figaro, глава Белого дома уже два года мечтал провести «патриотический праздник» в Америке после того, как 14 июля 2017 года посетил военный парад в Париже по приглашению Эммануэля Макрона.

Трамп никого не назначил руководителем мероприятия: стоя за пуленепробиваемым стеклом с каплями дождя, он сам комментировал воздушный парад над Национальной аллеей в Вашингтоне. Его речь, которая длилась 47 минут, была изобиловала историческими отсылками и военным героизмом. Президент восхвалял американскую мощь, покоящуюся на «величайших солдатах земли», и расписывал преимущества каждого оружия. «Будущее принадлежит нам, смелым, сильным, гордым и свободным!» — провозгласил он, на что в толпе начали скандировать «США! США!»

Надетые на многих присутствующих кепки «Сделаем Америку снова великой» (MAGA), по мнению газеты, позволяют провести параллели с избирательной кампанией Трампа. Это могло дать повод демократам обвинить его в «политизации» национального праздника, однако президент не отходил от подготовленного плана и избегал вольностей, с помощью которых он привык бороться со своими оппонентами. На этот раз, в отличие от своей инаугурационной речи о «резне в Америке», Трамп оптимистично отозвался о стране, что случается с ним довольно редко. Упоминая о своих достижениях, он поставил себя во главе «самой особенной нации в истории человечества» и отметил, что при нём они стала «ещё сильнее, чем когда-либо». В кои-то веки пытаясь объединить людей, он заставил их аплодировать десятку «обычных героев»: медицинским специалистам, работникам гуманитарных организаций и защитникам гражданских свобод. Также президент оказал почтение Мартину Лютеру Кингу и суфражисткам, призвал молодёжь идти в армию и обещал, что однажды Америка «установит свой флаг на Марсе». По его словам, пока американцы идут к поставленной цели, не забывают свою великую историю и не прекращают сражаться за лучшее будущее, «для Америки нет ничего невозможного».

Как отмечает Le Figaro, устроенный праздник со своим красочным дневным парадом и грандиозным 50-минутным фейерверком стал всё же больше военным, а не политическим событием. В отсутствие демократов VIP-места перед Мемориалом Линкольну заняли активисты республиканцев, спонсоры и военные. «Это историческое событие, и мы хотели в нём поучаствовать», — поделился с газетой Тим Робсон, бывший механик ВВС США, который приехал из Каролины в футболке «Вперёд, Трамп!» «Трамп признал настоящих героев Америки и отошёл в сторону, чтобы отдать им дань уважения, — считает Верн Холли из Вирджинии. — Так поступает великий президент».

Французское издание пишет, что у Монумента Вашингтону, на некотором расстоянии от основных торжеств, возле земли парил «малыш Трамп»: воздушное пространство на время праздника закрыли. Днём активистки феминистского движения Code Pink раздавали свистки, чтобы заглушить ими речь президента, но не добились ощутимого результата. Ранним вечером перед Белым домом мужчина поджёг американский флаг, что повлекло эвакуацию площади Лафайетт. Однако, за исключением этих инцидентов, вечер завершился мирно концертом, на котором звучала музыка 50-х годов. «Америка Трампа обещала возродиться» — подводит итог американскому Дню независимости Le Figaro.