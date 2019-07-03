USA Today: вандалы в Цинциннати осквернили памятную доску с именами президентов США надписью «45 Путин»

В американском городе Цинциннати неизвестный вандал добавил в памятную доску со списком всех президентов Соединённых Штатов фамилию Путина, сделав его 45-м президентом США вместо Трампа. Как рассказывает USA Today, акт вандализма произошёл через несколько дней после завершения саммита «Большой двадцатки», на котором действующего президента раскритиковали за шутку на тему российского вмешательства в выборы.

В городе Цинциннати (штат Огайо) на памятной доске с именами глав США появилось имя Путина, сообщает USA Today. Как рассказывает издание, кто-то продолжил перечень президентов и написал фломастером «45 Путин», по-видимому, имея в виду президента России. Фотография «политического заявления» была опубликована на сайте Reddit, а позже представители парка подтвердили факт вандализма.

Американская газета отмечает, что на прошлой неделе настоящий 45-й президент США Дональд Трамп и Путин, находясь в Японии на саммите G20, украсили заголовки газет. Трампа раскритиковали за попытку пошутить на тему российского влияния на выборы 2016 года. Пока журналисты выкрикивали свои вопросы, а фотографы без устали фотографировали, американский президент пригрозил пальцем своему русскому коллеге и сказал: «Не вмешивайся в выборы!»

Роки Мерц, начальник отдела кадрового делопроизводства в парковом комитете Цинциннати, заверил USA Today, что появившуюся надпись уберут ко вторнику. По его словам, памятная доска не раз подвергалась таким атакам, а жертвами становились различные президенты. Мерц также объяснил, что имя Трампа добавят только после завершения срока полномочий главы государства, и тогда же в Президентской роще неподалёку посадят дерево в его честь. Такая традиция существует с 1882 года, причём многие лидеры сами выбирали виды деревьев, посаженных в свою честь.