Представитель Белого дома: демократы ненавидят Трампа больше, чем любят Америку

Демократы не хотят участвовать в праздновании Дня независимости в Вашингтоне, поскольку к организации нынешних торжественных мероприятий причастен Дональд Трамп, заявил в интервью Fox News заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. По его мнению, члены Демократической партии ненавидят американского лидера больше, чем любят США.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли в преддверии торжественных мероприятий по случаю Дня независимости в интервью Fox News выступил в защиту идеи о проведении военного парада с участием танков. Комментируя критику со стороны демократов в адрес Трампа, он заявил, что те ненавидят президента больше, чем любят свою страну.
«На данный момент совершенно ясно, что демократы в этой стране ненавидят президента больше, чем любят Америку, и что эта ненависть за короткий период, пока Дональд Трамп находится в Белом доме, обрела множество форм», — подчеркнул Гидли.
Он также обвинил демократов в том, что те лгут по поводу мотивов президента. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома, Трамп лишь хочет отдать должное величию Америки.
«Вначале демократы лгали о сговоре, затем они лгали по поводу коррупции, потом они лгали о кризисе на южной границе, — заявил Гидли, имея в виду «российское расследование» и миграционный кризис. — А теперь они лгут о мотивах Дональда Трампа, который просто хочет отдать должное самому великому за всю историю человечества замыслу, который когда-либо претворялся в жизнь, — и это Америка».
Гидли также выразил мнение, что демократы отказываются участвовать в праздновании Дня независимости США только потому, что торжественные мероприятия устраивает Дональд Трамп. Заместитель пресс-секретаря Белого дома при этом подчеркнул, что нынешние торжественные мероприятия отнюдь не носят политический характер.
«Тут всё посвящено величию Америки, — указал Гидли. — Всё для американцев. Это не связано с политикой или Дональдом Трампом. Это о каждом из нас. Именно эту мысль он (Трамп. — ИноТВ) хочет донести».
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) организации отслеживать последствия введения в силу закона о государственном языке на Украине.
Росжелдор утвердил техническое задание на проект межевания территории под строительство высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу хозяйственного партнёрства «Уральская скоростная магистраль».
Следователи возобновили уголовное дело против члена организованной преступной группы (ОПГ), совершившей более 20 тяжких и особо тяжких преступлений в период с 1995 по 2003 год. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Тюменской области.
В Лесниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов провели прокурорскую проверку, сообщает URA.RU. Соответствующее распоряжение дал прокурор Кетовского района Курганской области Александр Грибанов после появления в соцсетях поста о предполагаемом вымогании денег у постояльцев.
На Самбекских высотах в Ростовской области запланированы работы по реставрации мемориала героям прорыва Миус-фронта и освобождения Таганрога. Об этом сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала Newsone выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые идут на выборы в Верховную раду по спискам партии «Слуга народа».
Временный исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок вызвал на беседу венгерского посла Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы МИД Венгрии Петера Сийярто о законе об образовании и законе о языке.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным призвал сделать всё необходимое для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьером Италии Джузеппе Конте заявил, что Москва надеется на содействие Рима в вопросе восстановления её полноформатных отношений с Европейским союзом.
Режиссёр Андрей Кончаловский рассказал, что приятно удивлён решением российского лидера Владимира Путина преподнести Папе Римскому Франциску в качестве подарка фильм «Грех», повествующий об одном из периодов жизни художника и скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Казань имеет большой опыт проведения международных соревнований и считает, что столица Татарстана может достойно провести матч за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году.
В Смольном состоялась встреча представителей комитета по внешним связям Санкт-Петербурга с вице-мэром Сеула по политическим вопросам Кимом Вон Ли, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.