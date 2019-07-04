Представитель Белого дома: демократы ненавидят Трампа больше, чем любят Америку

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли в преддверии торжественных мероприятий по случаю Дня независимости в интервью Fox News выступил в защиту идеи о проведении военного парада с участием танков. Комментируя критику со стороны демократов в адрес Трампа, он заявил, что те ненавидят президента больше, чем любят свою страну.

«На данный момент совершенно ясно, что демократы в этой стране ненавидят президента больше, чем любят Америку, и что эта ненависть за короткий период, пока Дональд Трамп находится в Белом доме, обрела множество форм», — подчеркнул Гидли.

Он также обвинил демократов в том, что те лгут по поводу мотивов президента. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома, Трамп лишь хочет отдать должное величию Америки.

«Вначале демократы лгали о сговоре, затем они лгали по поводу коррупции, потом они лгали о кризисе на южной границе, — заявил Гидли, имея в виду «российское расследование» и миграционный кризис. — А теперь они лгут о мотивах Дональда Трампа, который просто хочет отдать должное самому великому за всю историю человечества замыслу, который когда-либо претворялся в жизнь, — и это Америка».

Гидли также выразил мнение, что демократы отказываются участвовать в праздновании Дня независимости США только потому, что торжественные мероприятия устраивает Дональд Трамп. Заместитель пресс-секретаря Белого дома при этом подчеркнул, что нынешние торжественные мероприятия отнюдь не носят политический характер.



«Тут всё посвящено величию Америки, — указал Гидли. — Всё для американцев. Это не связано с политикой или Дональдом Трампом. Это о каждом из нас. Именно эту мысль он (Трамп. — ИноТВ) хочет донести».