Independent: вместо голливудского блокбастера у Трампа вышла «DVD-версия парада на Красной площади»

Под впечатлением от Дня взятия Бастилии во Франции Дональд Трамп хотел устроить масштабный парад в Вашингтоне по случаю Дня независимости США. Однако, как пишет Independent, ему это не удалось: инженеры сказали, что, если пустить танки по мосту, они могут свалиться в реку, и в итоге пришлось их стационарно установить у мемориала Линкольна.

«Вашингтон не создан для танков, но для телереалити-президента, который любит постановку, всё можно использовать как декорацию», — пишет Independent.



Так, Дональд Трамп хотел, чтобы танки проехались по улицам американской столицы в честь Дня независимости, но инженеры его отговорили: если они пойдут по мосту, то могут упасть в реку. Так что их просто установили у мемориала Линкольна, и обошлось это в $750 тыс.



Как пишет автор статьи, на этот шаг Трампа вдохновило празднование Дня взятия Бастилии во Франции. И, по его выражению, из этого мог бы получиться «голливудский блокбастер-ремейк европейской классики», если бы всё вышло, как хотел Трамп. А в итоге всё было похоже на «DVD-версию парада на Красной площади».



Так, у Трампа не было ни марширующих легионов, ни танков, а те машины, что всё же показали, в последний раз работали на поле боя в 1950-х. Хотя он не стал бросаться политическими заявлениями, его сторонники всё же надели головные уборы с его лозунгом, и многим такая политизация праздника не понравилась.



Как отмечает автор статьи, во время праздника накрапывал дождь, и потому картинка на телеэкранах получилась не очень хорошая. А гости торжества и вовсе мокли, поскольку зонты у них отобрали на входе.



«Но когда президент, который питает слабость к авторитарным лидерам, решает взять на вооружение военную помпу, присущую России и Северной Корее, это заставляет понервничать, вне зависимости от его сдержанности», — пишет автор статьи.



Впрочем, по его словам, там был как минимум один сторонник Демократической партии, который порадовался «причудам» Трампа: «В прошлый раз в Вашингтоне был военный парад при Буше-старшем в 1991 году, и в следующем году он проиграл выборы», — приводит журналист его слова.