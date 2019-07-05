Welt: Трамп превратил День независимости в своё шоу

Празднование Дня независимости в США стало демонстрацией силы, какой давно не видела американская столица, сообщает Welt. В небе над Вашингтоном летали боевые самолёты, а напротив мемориала Линкольна стояли танки. Дональд Трамп в своей речи сосредоточился на патриотизме, отмечая силу США и говоря о том, что будущее принадлежит американцам. Всё это проходило на фоне протестов: далеко не всем понравилась такая политизация национального праздника.

Поразительный спектакль: Дональд Трамп превратил День независимости в США в настоящее шоу, а точнее — в своё шоу. Истребители в небе, танки в столице и речь, наполненная патриотизмом. Надо сказать, что на этот раз президент не нападал на своих противников: вместо этого Трамп распинался о силе США, в том числе и военной. Дословно он сказал, что «небо принадлежит Соединённым Штатам». Реакции на его речь, как и всегда, неоднозначны.

Многочисленные боевые самолёты, в их числе даже один стелс-бомбардировщик, и эскадрилья ВМС пролетели сквозь небо Вашингтона — настоящий военный парад на День независимости. Демонстрация силы, какой давно не было в американской столице: лицезреть её пришли десятки тысяч человек.

Выступая за защитным стеклом, Дональд Трамп отдал почести «отважным мужчинам и женщинам, служащим в армии», а также сосредоточился на патриотизме.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы всегда будем теми, кто победил тирана, пересёк континент, использовал науку, поднялся в небеса — потому что мы никогда не забудем, что мы американцы, и будущее принадлежит нам.

Не все выступали за проведение военизированного и затратного парада. Танки напротив мемориала Линкольна — для многих это было чересчур. Последний раз такое происходило при Джордже Буше — тогда американские войска вернулись домой после войны в Заливе. На этот раз противники парада протестовали неподалёку от места проведения мероприятия против такой политизации Дня независимости.

БРИТТОН ШЭМС, участница протестов: Я не думаю, что 4 июля стоит политизировать так, как в этом году. Это национальный праздник, в который отмечается американская независимость, а не победа одной политической партии над другой.

Перед Белым домом были задержаны два участника демонстрации: в качестве протеста они подожгли американский флаг прямо напротив резиденции президента США.

Изначально Трамп хотел провести ещё более масштабный парад — подобный тому, который впечатлил его во время визита в Париж в 2017 году. Однако затраты заставили его передумать. Как и всегда, День независимости также сопровождался концертами и фейерверком, и многие американцы отметили 4 июля чрезвычайно воодушевлённо.

Дата выхода в эфир 05 июля 2019 года.