Independent: Трамп вновь обрушился на раскритиковавшего его посла, а заодно и на Терезу Мэй

Дональд Трамп снова атаковал назвавшего его «некомпетентным» британского посла в Вашингтоне Кима Дарроха, заклеймив того «напыщенным дураком», пишет The Independent. Американский лидер также критически отозвался и о премьер-министре Великобритании Терезе Мэй, заявив, что из-за неё переговоры Лондона с ЕС о брексите закончились провалом.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал нелестно отозвавшегося о нём посла Великобритании в Вашингтоне Кима Дарроха, назвав его «напыщенным дураком», попутно атаковав премьер-министра Терезу Мэй за её политику по брекситу, сообщает The Independent.





«От этого чокнутого посла, которого Великобритания всучила Соединённым Штатам, мы не в восторге, человек он очень глупый, — написал Трамп в Твиттере. — Ему бы следовало побеседовать со своей страной, и с премьер-министром Терезой Мэй, об их провальных переговорах по брекситу, а не огорчаться в связи с моими критическими замечаниями о том, как плохо эти переговоры проводились».

«Я говорил Мэй, как надо было заключать эту сделку, но она пошла своим дурацким путём и заключить её не смогла. Катастрофа! А посла я не знаю, но мне говорили, что он напыщенный дурак, — добавил американский президент. — Расскажите ему, что у США теперь лучшая экономика и лучшая армия в мире, и они становятся только больше, лучше и сильнее. Спасибо мне, президенту!».

Ранее Трамп, который в рамках своих полномочий может выдворить из страны любого иностранного дипломата, заявил, что США больше «не будут иметь дела» с Даррохом, отметив, что в стране «он никому не нравится и хорошо о нём не думают», напоминает The Independent. В ответ на эти реплики пресс-секретарь госпожи Мэй подчеркнул, что определять, кто будет послом в той или иной стране, будет правительство Великобритании, пишет газета.

О критических высказываниях Дарроха в адрес Трампа стало известно после того, как в сеть были «слиты» его записки, в которых дипломат называл американского лидера «неспособным» и «некомпетентным», упоминается в материале. Британское министерство иностранных дел уже инициировало расследование, дабы определить, как произошла утечка.