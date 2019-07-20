Le Monde: «жёсткий» брексит может привести к вспышке насилия в Северной Ирландии

Если Великобритания выйдет из Евросоюза без сделки, тем самым воздвигнув границу между Северной Ирландией и остальной частью острова, радикальные группировки могут возобновить свои террористические акты, предупреждает Le Monde. Как сообщает газета, в столкновениях с полицией в апреле этого года уже погибла журналистка, а Новая ИРА заявила, что не остановится, пока в Северной Ирландии остаются британцы.

Новая Ирландская республиканская армия (НИРА) использует связанные с брекситом страхи для продолжения своей деятельности, пишет Le Monde. Так, в ночь с 18 на 19 апреля во время столкновений с полицией в городе Лондондерри погибла журналистка Лайра Макки.

Перспектива «жёсткого» брексита в случае, если Борис Джонсон станет премьер-министром 23 июля, вызывает обеспокоенность в Северной Ирландии. Как утверждает Ричард Инглиш, профессор университета Квинс в Белфасте, при выходе без сделки «усиление ирландской границы может стать объектом террористических атак Новой ИРА».

Заместитель начальника полиции Северной Ирландии Тим Мейрс объяснил 8 июля в эфире BBC, что благодаря брекситу радикалы могут вербовать новых членов. По его мнению, в случае закрытой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия можно привлечь к сотрудничеству контрабандистов и полувоенные формирования. Однако жители по обе стороны этой границы сомневаются, что такое будет возможно.

Как напоминает французское издание, Новая Ирландская республиканская армия — наследница ИРА, прекратившей своё существование в 2005 году. НИРА образовалась в 2012 году в результате слияния двух военизированных группировок, которые не согласились с мирными договорами 1998 года. В 2016 году было создано Saoradh — политическое крыло партии, активное на территории обеих частей Ирландии, методы которого не сильно отличаются от Временной ИРА, ответственной за большинство взрывов 1970—1998 годов.

Старшее поколение, которое составляет значительную часть группы, продолжает партизанскую войну и дестабилизацию ситуации на острове с помощью старых приёмов: убийства, заминированных машин и посылок, а также политической пропаганды. Как считает Филипп Кове, профессор страноведения Ирландии, у Новой ИРА достаточно оружия и людей.

Даже если сейчас она не может добиться «общей дестабилизации», как раньше, ей вполне по силам единичные акции. По предположению полиции, у организации, несмотря на принятые меры, сохранилось оружие, а британская контрразведка считает, что в Северной Ирландии сохраняется «серьёзная» угроза терроризма при «высокой вероятности» нападения.

В одном из редких и секретных интервью после смерти Лайры Макки представители военизированной группировки заявили The Times, что понимают свою неспособность каким-либо образом повлиять на будущее двух Ирландий, однако «продолжат борьбу, пока они (британцы. — ИноТВ) остаются здесь». По их словам, «атаки являются символическими, это пропаганда». Среди вступивших в ряды Новой ИРА — и ветераны, и молодёжь.

Агнес Мэйлотт, профессор Дублинского университета, автор книги «ИРА и североирландский конфликт», указывает на радикализацию новичков, что говорит о социальных проблемах и напряжённости между жителями одного сообщества: «это неблагополучные молодые люди, у которых нет особых надежд на будущее, принимая во внимание уровень безработицы и высокие показатели школьной неуспеваемости в Северной Ирландии».

Как рассказывает Филипп Кове, район Крегган, где убили журналистку, является преимущественно католическим и одним из самых бедных в Соединённом Королевстве. По его словам, такая «экономическая и культурная однородность» является благодатной средой для развития «разобщённости общества и господства хулиганских банд», что характерно для Северной Ирландии.

С другой стороны, как отмечает профессор, во время мирных переговоров с двумя партиями их не просили поменять свои программы, что «очень опасно, потому что поддерживает политическую систему, которая сама по себе является продолжением конфликта». С тех пор самые радикальные партии — республиканцы Шинн Фейн и Демократическая юнионистская партия (DUP) — процветают и способствуют дальнейшему разобщению населения.

Тем не менее, отмечает в заключение Le Figaro, смерть Лайры Макки повергла оба противоборствующих лагеря в шок и показала, что никто не поддерживает возврат насилия. Главная проблема для жителей Северной Ирландии — отсутствие эффективного представительства в государственных структурах: в августе исполнится два с половиной года после того, как регион лишили органов местного самоуправления в ответ на бойкот исполнительных институтов в Белфасте со стороны партии Шинн Фейн.