Times: главу МИД Ирландии раскритиковали за поддержку торговли с Россией

Министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковни осудили за поддержку роста товарооборота с Россией, несмотря на европейские санкции в адрес страны, пишет воскресное приложение к The Times. Так, Ковни предупредили настороженно подходить к отношениям с Москвой, которые могут быть «проблематичными и опасными» для страны.

Министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковни обвинили в политическом просчёте после визита в Москву, в рамках которого он выступил за рост торговли с Россией «даже в условиях санкций и ограничений», сообщат воскресное приложение к британской газете The Times.

Так, бывший министр сельского хозяйства страны отметил, что ещё в 2014 году Россия была привлекательным рынком для экспорта ирландской пищевой продукции, однако затем отношения Москвы с Брюсселем претерпели значительные изменения.

Ковни, приехавший в Москву в начале месяца в надежде заручиться поддержкой Кремля заявки Ирландии на получение места в Совете Безопасности ООН в 2021 году, отметил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 33%, и он надеется на продолжение роста. Кроме того, он подчеркнул, что рассчитывает на нормализацию отношений с Россией.

При этом подобные заявления Ковни не получили поддержки у него на родине. Так, один из лидеров ирландских социал-демократов Кэтрин Мёрфи назвала его слова «наивными» и поставила под сомнение политику правительства в отношении России.

«Нам потребуется помощь стран Восточной Европы в связи с брекситом. Мы должны осознавать реальность борьбы с агрессивной Россией. У правительства нет действительно последовательной стратегии в отношении страны. Они затеяли опасную игру, — заявила Мёрфи. — Мысль о том, что нас будут воспринимать как страну, желающую обойти санкции, ужасна».

Официальный представитель либеральной партии Найл Коллинз предупредил Ковни, что ему следует действовать очень осторожно, потому что его слова «будут плохо восприняты людьми, которые хорошо относятся к Ирландии по всему международному сообществу».

Аналитик Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что любые попытки примирения с Россией будут для Ирландии опасными и проблематичными.

«Каждая страна — от Швеции, Финляндии, Польши и вплоть до стран Балтии — считает Россию самой большой угрозой. Все остальные вопросы второстепенны. Если вы сделаете грандиозные жесты в отношении России, ЕС это заметит. Ирландия должна быть чрезвычайно осторожна в этом отношении», — отмечает Грессель.

Кроме того, он полагает, что Ирландии не следует рассчитывать на поддержку со стороны России, так как там считают, что Дублин находится в сфере американского влияния. Кремль не захочет видеть такую страну в Совете Безопасности.

Как отмечает The Times, в самом Министерстве иностранных дел Ирландии отказались комментировать встречу Ковни с российским коллегой Сергеем Лавровым. Там отметили, что министры провели «продуктивную встречу в Москве, на которой обсуждались двусторонние политические и экономические отношения, а также ряд региональных и международных вопросов».