Times: в Ирландии предупредили о шпионских атаках России и Китая после создания сети 5G

Правительство Ирландии предупредили о риске шпионажа со стороны иностранных разведслужб после внедрения новых технологий широкополосного доступа в интернет и создания пятого поколения мобильной связи, сообщает воскресное приложение к The Times. По данным ирландской разведки, Россия и Китай могут использовать новые технологии для промышленного шпионажа, а также проникновения в другие страны ЕС.

Ирландская полиция предупредила правительство страны о том, что новые технологии широкополосного доступа в интернет и новое поколение мобильной связи 5G, которые планируется внедрить по всей Ирландии, станут целью иностранных разведывательных служб, передаёт воскресное приложение к газете The Times.

По информации ирландских военных, Китай и Россия уже в значительной степени активизировали свою деятельность по сбору разведданных в Ирландии, что может представлять серьёзную угрозу национальной безопасности.

Так, Главное разведывательное управление России недавно попыталось «скомпрометировать государственную систему связи» по неизвестным ирландской разведке причинам. Со своей стороны, Китай также активизировал шпионскую деятельность на территории Ирландии. По данным разведслужб, Пекин в первую очередь заинтересован в краже технологий и сборе информации о политике ЕС.

«Невозможно недооценивать долгосрочный подход Китая к сбору разведданных и краже технологий, — полагает старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований Марк Галеотти. — Ирландия расплачивается за то, что она «Кельтский тигр»*. Китай заинтересован в Ирландии, потому что там есть все технологические компании».

При этом Галеотти отмечает, что Россия видит в Ирландии прежде всего плацдарм для проникновения в Великобританию, Голландию и Францию. По его словам, в Москве «не уважают сдержанный подход к противодействию деятельности своих спецслужб», которого предпочитают придерживаться в Дублине.

The Times напоминает, что на прошлой неделе младший министр юстиции Ирландии Дэвид Стэнтон признал растущую уязвимость своей страны к кибератакам. Кроме того, растёт обеспокоенность относительно адекватности реагирования правительства на угрозы национальной безопасности и защиты важнейших объектов инфраструктуры. В частности, во избежание дипломатических инцидентов правительство не признаёт присутствие в Ирландии иностранных разведслужб.

*«Кельтский тигр» — термин, используемый для описания экономического роста Ирландии (прим. ИноТВ).