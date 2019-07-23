Independent: не успел Джонсон стать премьером, как ЕС подрезал крылья его плану по брекситу

Сразу же после избрания Бориса Джонсона главой Консервативной партии — а следовательно, и премьер-министром — его предложения по брекситу попали под огонь критики со стороны европейских политиков, пишет The Independent. В частности, как сообщает издание, первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс предупредил Лондон, что Брюссель по-прежнему не собирается пересматривать условия выхода Великобритании из ЕС, ранее оговорённые с премьер-министром Терезой Мэй.

Буквально через несколько секунд после избрания Бориса Джонсона лидером Консервативной партии Великобритании — за чем последует его автоматическое назначение на пост премьер-министра страны, — лидеры ЕС «поставили крест» на объявленном им ранее плане брексита, сообщает британская The Independent.

По данным газеты, первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс в выступлении, «приуроченном к объявлению об избрании Джонсона», заявил, что Брюссель, вопреки расчётам будущего главы британского правительства, не станет вступать в переговоры с Великобританией и менять уже обговорённые ранее условия выхода страны из Евросоюза. «Он долго решал, за что и против чего он выступает, и теперь его позиция понятна. Позиция ЕС, как мне кажется, тоже понятна: Великобритания заключила с Европейским союзом соглашение, и Европейский союз будет этого соглашения придерживаться. Что скажет на это новый премьер-министр, мы послушаем, когда он прибудет в Брюссель», — цитирует европейского чиновника The Independent.

«Я считаю, что если между какой-то страной и организацией вроде ЕС заключается некое соглашение, то все должны его придерживаться и пытаться сделать так, чтобы оно работало», — добавил Тиммерманс.

В свою очередь, литовский политик и еврокомиссар по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Витянис Андрюкайтис написал в своём блоге, что такие политики, как господин Джонсон, подрывают основы демократии «своими ничего не стоящими обещаниями, упрощёнными перспективами и очевидно ошибочными утверждениями», говорится в материале. «Могу только пожелать ему удачи в «возвращении себе контроля» и успехов в увеличении расходов на здравоохранение и быстром заключении новых торговых соглашений», — подчеркнул Андрюкайтис.

Как отмечает обозреватель The Independent, другие европейские политики, включая главного переговорщика по брекситу от ЕС Мишеля Барнье и главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, приняли будущего премьера теплее, поздравив его с назначением и выразив надежду на успешное сотрудничество.

Брюссель ещё с прошлого года настаивает на том, что не будет пересматривать условия выхода Великобритании из ЕС, оговорённые представителями блока с экс-премьер-министром страны Терезой Мэй, но трижды отвергнутые британским парламентом, напоминает автор. Господин Джонсон обещал, что попытается вернуть представителей Евросоюза за стол переговоров нажимом, отказавшись выплачивать отступные, которые Лондон ранее обязался передать Брюсселю после брексита.