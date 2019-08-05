Эксперт: в поисках союзников и денег Борис Джонсон может обратиться даже к Китаю
Проблемы, стоящие перед Великобританией, не изменились, отмечается в статье Focus Online: у правительства по-прежнему нет большинства в парламенте.
Проблемы, стоящие перед Великобританией, не изменились, отмечается в статье Focus Online: у правительства по-прежнему нет большинства в парламенте.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил соболезнования родными и близкими погибших в результате двух инцидентов со стрельбой в Соединённых Штатах, которые произошли в Дейтоне и Эль-Пасо.
Московское межрегиональное следственное управление СК начало проверку по факту гибели мужчины на крыше «Сапсана», ехавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Президент США Дональд Трамп заявил, что по телефону обсудил с главами Минюста, ФБР и представителями конгресса ситуацию со стрельбой в американских штатах Техас и Огайо.
В матче за Суперкубок Португалии, который состоялся на стадионе «Альгарве» в Фару, «Бенфика» разгромила «Спортинг» со счётом 5:0 и стала обладателем трофея.
Бразильский нападающий Малком, лишь в минувшую пятницу, 2 августа, представленный в качестве игрока клуба Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», уже якобы готов покинуть коллектив из Санкт-Петербурга из-за возникшего у него конфликта с фанатами.
Поезд «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург — Москва был задержан почти на час из-за гибели зацепера.
Избранные в ходе выборов в Верховную раду будущие депутаты от партии «Слуга народа» завершили обучение в городе Трускавец Львовской области .
Во время матча первого тура чемпионата Нидерландов по футболу между АЗ и «Фортуной», который состоялся в Алкмаре и завершился победой хозяев со счётом 4:0, болельщики обеих команд провели акцию в поддержку полузащитника Фернандо Риксена, страдающего от неизлечимого заболевания — бокового амиотрофического склероза.
Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной массовых убийств в американских штатах Техас и Огайо стало то, что стрелки, убившие людей, страдали «психическими заболеваниями».
Российский баскетбольный клуб «Химки» подписал контракт с 31-летним американским защитником Крисом Крамером.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что при стрельбе в американском Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев.
Игрок женского футбольного клуба «Чертаново» Анастасия Березина умерла в возрасте 21 года.
Сообщения о том, что задержанный Ираном в Персидском заливе танкер принадлежит Ираку, не соответствуют действительности.
В матче четвёртого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» на своём поле сыграл вничью с «Уфой» — 0:0.
Французский лидер Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со стрельбой в американских штатах Техас и Огайо.
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Афганистана.
Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку в метро перед матчем за Суперкубок Англии по футболу.
По меньшей мере три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Представительница США Джессика Пегула одержала победу над итальянкой Камилой Джорджи в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.
МИД России предупредил россиян о приближении тропического шторма «Франсиско» к Японии и Южной Корее.
Женская сборная России по волейболу одержала победу над Южной Кореей в матче квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал о задолженности организации Международному союзу биатлонистов (IBU), которую необходимо выплатить для выполнения одного из 12 условий восстановления своих прав.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования американскому лидеру Дональду Трампу в связи с двумя случаями массовой стрельбы в городах Эль-Пасо и Дейтон. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Российский МИД направит официальные обращения к американской и немецкой сторонам по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированной акции в Москве. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал поражение национальной команды от Ирана, а также поделился ожиданиями от чемпионата мира в Китае.
Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над казанским «Рубином» (1:0) в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Принца Чарльза пригласили сыграть небольшую роль в новом фильме о приключениях британского спецагента Джеймса Бонда, сообщает The Sun со ссылкой на источники.
Французский футбольный клуб «Марсель» интересуется полузащитником испанского «Реала» и сборной Колумбии Хамесом Родригесом.
Строительный кран рухнул во время возведения жилого комплекса в Нур-Султане, сообщает Tengrinews.kz.
Депутат Госдумы России Игорь Лебедев отреагировал на столкновение между болельщиками петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).
Танкер, задержанный военнослужащими Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Персидском заливе, принадлежит Ираку. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на заявление КСИР.
Новичок московского «Спартака» — шведский полузащитник Джордан Ларссон — оценил поддержку фанатов в матче четвёртого тура Российской премьер лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» (0:0).
Более 300 человек эвакуировали из двух детских оздоровительных лагерей в Славянском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Московский ЦСКА на выезде одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ назвала оптимальную дату выборов президента страны.
Московский «Спартак» не стал штрафовать нападающего команды Эсекьеля Понсе, который был удалён в матче со столичным «Динамо» в четвёртом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сестра подозреваемого в стрельбе в Дейтоне Коннора Беттса обнаружена застреленной в машине вместе со своим другом, сообщает NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Самолёт Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации.
На матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и московским ЦСКА присутствует скаут английского «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда, который специализируется на Восточной Европе.
Петербургский СКА на хоккейном турнире в Сочи потерпел поражение от одноимённого клуба.
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
Президент США Дональд Трамп поручил приспустить американские флаги в Соединённых Штатах и по всему миру до 8 августа в знак уважения к жертвам массовых убийств в Техасе и в Огайо.
При взрыве в Кабуле два человека погибли, три получили ранения.
Пользователи Facebook и Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервисов. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле заявил, что остался под впечатлением от поддержки болельщиков команды в матче четвёртого тура Российской премьер лиги (РПЛ) с «Динамо».
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
Член Совета при президенте по правам человека Шота Горгадзе прокомментировал задержание жителя Подмосковья Владислава Синицы, который призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что решение Вашингтона о введении новых санкций в отношении Москвы является доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.