Эксперт: в поисках союзников и денег Борис Джонсон может обратиться даже к Китаю

Сложная внутриполитическая обстановка в Великобритании может подтолкнуть Бориса Джонсона к неожиданным решениям, считает эксперт по международной политике Томас Йегер. В своей статье для Focus Online он пишет, что если Джонсон не дождётся поддержки от США или ЕС, он может обратиться за помощью к Китаю, способному предоставить Великобритании необходимые инвестиции.

Проблемы, стоящие перед Великобританией, не изменились, отмечается в статье Focus Online: у правительства по-прежнему нет большинства в парламенте.

Отношения со странами ЕС также буксуют, пишет автор статьи эксперт Томас Йегер: Брюссель не намерен вести дополнительных переговоров касательно сделки по брекситу. По мнению Йегера, именно такая обстановка поспособствовала приходу к власти Бориса Джонсона: он не смог бы стать премьером, если бы не хаос вокруг брексита.

Согласно прогнозам большинства наблюдателей, Джонсону не удастся договориться ни с ЕС, ни с противниками брексита из собственной партии. Между тем, основными целями нового премьера на ближайшие месяцы является осуществление брексита, сохранение единства Великобритании и победа над лейбористами. Результатом должно стать возникновение «глобальной Великобритании»: будучи свободной от предписаний ЕС, Англия, с помощью либерализации и низких налогов, будет привлекать инвестиции и лучшие умы со всего мира.

Осуществим ли такой план? Да, если консерваторам всё же удастся сплотиться вокруг Джонсона — что не исключено. Как напоминает Томас Йегер, нечто похожее уже произошло с республиканской партией США — когда в американских консервативных кругах стало понятно, что будучи «против Трампа» избирателей не удержишь.

Более сложной задачей будет добиться от ЕС более выгодных условий сделки, считает Йегер: правительство Джонсона будет и дальше оказывать давление на Брюссель, угрожая выходом Великобритании без сделки. Однако эти угрозы действуют лишь частично, поскольку в ЕС уверены, что брексит без сделки сильнее ударит по самой Великобритании. Впрочем, Джонсон может задействовать и другие угрозы: например, предоставление более выгодных чем у ЕС условий для предприятий, или же возможное заключение договора о свободной торговле с США.

Кроме того, помочь Великобритании может Китай, заинтересованный в укреплении отношений с королевством. В каждой своей речи Джонсон говорит о том, что условием модернизации инфраструктуры являются иностранные инвестиции. Однако, если из ЕС и США инвестиций не будет, Лондону придётся обратить внимание на другие страны — в том числе и КНР.

Проблема состоит в том, что в случае сближения с Пекином, на кон будут поставлены особые отношения с США и перспектива урегулировать связи с ЕС. Впрочем, сейчас для Джонсона важнее всего не покинуть свой пост в октябре — поэтому в его политике возможны любые неожиданности.