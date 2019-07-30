«Настоящий турок» Борис — Times разыскала турецких родственников Джонсона

Дальние родственники Бориса Джонсона из турецкой глубинки гордятся его назначением премьер-министром Великобритании и обещают приготовить в его честь барашка, если он заглянет их проведать, рассказывает The Times. Как выяснило издание, прадедом Джонсона был известный журналист Али Кемаль, возглавлявший некоторое время Министерство внутренних дел Турции.

Спокойствие немногочисленных жителей турецкой деревушки Калфат в 80 км от Анкары на прошлой неделе было нарушено необычайными новостями: «один из них» стал премьер-министром Великобритании, пишет The Times.

«Борис — настоящий турок, — заявил изданию 65-летний Салтимис Каратекин, который называет себя дальним родственником Бориса Джонсона. В его седине ещё проглядывают белокурые пряди. — Мы очень гордимся им и тем, что он прославил нашу деревню».

Калфат со своими пшеничными полями и зелёными пастбищами является родиной семьи Джонсонов. Здесь, как выяснила британская газета, в 1815 году родился прапрадедушка нового британского премьера. В поисках работы он переехал на запад в Стамбул, где разбогател, поставляя воск для производства свечей. С тех пор его семья редко возвращалась в родную деревню: последний раз здесь бывал отец Бориса, Стэнли Джонсон. Когда их знаменитый родственник занял пост министра иностранных дел, турецкая родня пообещала зарезать барашка в его честь, если он решит их навестить. В свою очередь местные жители заверили журналиста The Times, что ждут Бориса в гости, но советуют ему зайти в парикмахерскую и привести в порядок свои «слишком взъерошенные волосы».

Как отмечает издание, в Калфате семья Каратекин и их многочисленные двоюродные братья и сёстры известны своим необычайно острым умом и любовью к розыгрышам, которые то забавляют, то приводят в бешенство соседей. Джонсон от них не отстаёт: в 2016 году он написал лимерик, где в шутливой форме называет президента Турции «задротом» и приписывает ему близкие отношения с козлом. Хотя многие на его турецкой родине поддерживают Реджепа Тайипа Эрдогана, стихотворение оценили и назвали «довольно смешным».

Кроме острого языка, дальние родственники Джонсона могут похвастаться своими светлыми волосами. Один из них, 14-летний Омер Демир, отличается от остальных светло-русыми локонами, и все сходятся во мнении, что он очень похож на Бориса.

Потомки стамбульской ветви признались британской газете, что практически не поддерживают связи с деревенской роднёй. Среди них — Синан Кунералп, книгоиздатель и историк, двоюродный дядя нового премьер-министра. Его дедом — и прадедом Джонсона — был Али Кемаль, известный турецкий журналист, первый член семьи, родившийся в Стамбуле. Он провёл три года в ссылке в Великобритании и выступал против фракции Младотурок, которые захватили в 1913 году власть и привели Османскую империю к поражению в Первой мировой войне. После того как Стамбул в 1918 году заняли войска союзников, Кемаль некоторое время был министром внутренних дел при ненавидимом всеми правительстве великого визиря Дамад Ферид-паши. В 1922 году его похитили и убили политические противники.

В британском Борнмуте в 1909 году у Али Кемаля родился сын Осман, который во время Первой мировой войны сменил фамилию на Джонсон. В его браке с Ирен Уильямс родился Стэнли, отец Бориса.

Новое поколение Джонсонов сохраняет свои связи с Турцией: так, рассказывает The Times, перед поступлением в университет будущий премьер-министр гостил со своей девушкой у дяди Синана Кунералпа в пригороде Стамбула. Кунералп вспоминает о нём как об амбициозном и разговорчивом молодом человеке, который любил быть в центре внимания. Сейчас, когда его племянник стал самым могущественным человеком в Великобритании, его турецкие родственники очень счастливы, хотя немного тревожатся о последствиях. «Мой дедушка был бы рад, они очень похожи, — рассказал Кунералп британскому изданию. — Он тоже писал достаточно провокационные колонки, но, я думаю, Борис более экономично подходит к правде». Кроме того, по его мнению, Джонсон, в отличие от деда, не является «человеком твёрдых убеждений».