Bild: Джонсону грозит неприязнь кота Ларри — британский премьер решил завести собаку

Не пробыв и недели на посту премьер-министра Великобритании, Борис Джонсон умудрился стать крайне непопулярным у своего нового сожителя, кота Ларри. Дело в том, что Джонсон решил завести на Даунинг-стрит собаку — а это явно не понравится главному мышелову правительственной резиденции, отмечает немецкий таблоид Bild.

Для кота Ларри это должно стать шоком: новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет завести на Даунинг-стрит собаку, сообщает немецкий таблоид Bild.

Не пробыв ещё и недели на посту премьер-министра, Борис Джонсон уже умудрился стать максимально непопулярным у своего нового сожителя кота Ларри, подчёркивает издание. Дело в том, что в планы новоиспечённого главы правительства Великобритании входит завести по адресу Даунинг-стрит, 10 собаку.

Правда, Джонсон поставил условие, что новый житель должен найти взаимопонимание с котом. Тем не менее, такое решение наверняка вызовет неудовольствие Ларри. До сих пор он был непререкаемым номером один в вотчине британского премьера. Ларри даже носит официальное звание Главного мышелова правительственной резиденции.

По данным издания, в четверг Борис Джонсон осведомился у своих сотрудников, не хотели бы они видеть в правительственной резиденции собаку. Одобрение этой идеи было столь велико, что новый премьер теперь исследует возможность взять собаку из питомника.

Один из важных критериев выбора — насколько хорошо потенциальный новый питомец дома на Даунинг-стрит уживётся с котом Ларри. По-видимому, Джонсон хочет избежать звериных склок в правительственной резиденции, отмечает немецкий таблоид. Пока что определённого решения не принято — кроме того, что это должен быть не щенок, а собака из программы защиты животных.

Как напоминает Bild, Ларри живёт на Даунинг-стрит с 2011 года. Бывший тогда премьер-министром Дэвид Кэмерон принёс его туда из приюта для животных. После его отставки в 2016 году Ларри остался в компании экс-премьера Великобритании Терезы Мэй.

В охоте на мышей кот не особенно успешен, отмечается в статье. Он выполняет эту обязанность неохотно и даже был замечен за игрой с мышью, которую он в итоге упустил.

Всего через несколько месяцев после появления Ларри в правительственной резиденции в комнатах замечали мышей. На Ларри обрушилась критика, но Кэмерон выступил в его защиту: якобы существующая мышь была замечена в одной комнате, в которую у кота не было доступа. Ларри сохранил свой пост и возможность продолжать кормиться за счёт налогоплательщиков, пишет Bild.

Между тем, у уполномоченного британского правительства по мышам есть некоторый опыт общения с собаками. Во времена Дэвида Кэмерона по соседству с Даунинг-стрит, 10 проживал со своей собакой Лолой бывший тогда министром финансов Джордж Осборн. Правда, о том, как оба домашних питомца ладили друг с другом, ничего не известно.

Более ясной была ситуация с двумя преемниками Лолы: после Осборна и вплоть до своей отставки в среду министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд жил по соседству с Ларри вместе со своими питомцами — терьером Рексом и таксой Оскаром. Обоим псам нельзя было выходить на улицу, потому что в противном случае кот Ларри ввязывался с ними в драку. Так что ещё вопрос, для кого сожительство кота и собаки на Даунинг-стрит окажется хуже — для Ларри или для нового питомца, заключает немецкий таблоид Bild.