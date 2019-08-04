Welt: захват Ираном очередного танкера обостряет ситуацию для США

Иран задержал в Ормузском проливе очередной иностранный танкер, по данным Тегерана занимавшийся контрабандой нефти, сообщает немецкий телеканал Welt. По мнению корреспондента в Вашингтоне, теперь напряжённость между США и Ираном возрастёт, и Америка будет ещё активнее требовать от союзников участия в военной операции в Персидском заливе — в том числе от Германии.

США и Дональд Трамп под давлением: в Ормузском проливе снова неспокойно. По данным государственных СМИ Иран опять задержал иностранный танкер. Корабль якобы занимался контрабандой нефти. Только в июле иранская Революционная гвардия захватила британское грузовое судно. Оно всё ещё удерживается в Персидском заливе. Перед этим иранский танкер был остановлен британскими военно-морскими силами. Тем временем США пытаются организовать европейскую миссию для обеспечения надёжности морского пролива.

Штеффен, что это, очередная провокация Ирана? Уже есть первая реакция из Белого дома?

ШТЕФФЕН ШВАРЦКОПФ, корреспондент Welt: Из Вашингтона на это никакой реакции пока нет. Информация, которой мы располагаем по этому новому инциденту в Персидском заливе, такова: иранская Революционная гвардия сообщает, что этот танкер занимался контрабандой нефти. Речь идёт о судне вместимостью 700 тыс. тонн топлива. Семь членов экипажа арестованы. Обо всём этом стало известно час назад, однако танкер был задержан ещё три дня назад. Что теперь, разумеется, произойдёт, так это, с одной стороны, напряжённость между США и Ираном — она будет возрастать. С другой стороны, я полагаю, снова повысится давление отсюда, из Вашингтона, на всех союзников, чтобы они всё-таки приняли участие в военной операции. А это значит, если говорить обо всех союзниках, что оно будет направлено, конечно, на Европу — и Германии, со всей определённостью, тоже достанется.

Штеффен, спасибо за эту оценку и информацию из Вашингтона.

Дата выхода в эфир 04 августа 2019 года.