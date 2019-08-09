Forbes: ДРСМД больше не помеха — США «вовсю» берутся за ракеты наземного базирования

В связи с прекращением действия ДРСМД у сухопутных сил США появилась возможность наверстать упущенное в плане разработки и развёртывания аналогов ракет средней дальности наземного базирования, уже имеющихся у России и Китая — и они планируют воспользоваться ею «вовсю», пишет Forbes. Внештатный обозреватель издания рассказал о программе PrSM, в рамках которого американские РСЗО должны будут получить высокоточную и дальнобойную ракету для ударов по удалённым целям.

2 августа Россия и Соединённые Штаты окончательно вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного более 31 года назад, пишет внештатный обозреватель Forbes Себастьен Роблен. Как напоминает читателям журналист, это означает, что Москва и Вашингтон отныне могут без каких-либо ограничений разворачивать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования дальности от 500 до 5500 км, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками.



Россия имеет в данном отношении определённую «фору»: у Москвы имеется как минимум 13 бригад, оснащённых тактическими баллистическими ракетами «Искандер» мобильного базирования, отмечает Роблен. Некоторые из этих бригад имеют на вооружении крылатые ракеты 9М729 запрещённой по ДРСМД дальности, а остальные легко могут на них перейти, подчёркивает обозреватель Forbes. В свою очередь, Китай, который вообще не подписывал договор, обладает арсеналом в 1400 ракет средней и малой дальности, пишет он.

Впрочем, Пентагон отставать не намерен — там вот уже некоторое время строят планы по разработке собственных ракет наземного базирования, а теперь, после прекращения действия ДРСМД, появилась возможность увеличить их дальность, говорится в материале. Как поясняет Роблен, американские вооружённые силы, которые несколько десятилетий воевали главным образом против повстанческих группировок, привыкли осуществлять тактические и стратегические удары не при помощи тяжёлой артиллерии и наземных комлпексов, а посредством вооружённых высокоточными управляемыми боеприпасами самолётов, однако в последнее время Пентагон всё сильнее беспокоит перспектива конфликта «на уровне великих держав» — то есть, с Россией и Китаем.

Американские стратеги убеждены, что авиация в подобной войне не сможет играть настолько серьёзную роль, как раньше — в том числе в связи с наличием у противника высокотехнологичных средств ПВО, продолжает автор. По этой причине сухопутные войска США планируют «вовсю» запустить процесс «возвращения ракет наземного базирования», дабы не только дать своим подразделениям более гибкие инструменты для удара по удалённым целям, но и получить возможность подавлять вражескую ПВО для последующего задействования авиации. Неспроста одним из «Большой шестёрки» приоритетов — масштабного плана модернизации сухопутных сил — является программа под названием «Средства высокоточного дальнобойного поражения» (Long Range Precision Fire, LRPF), отмечается в статье.

Как пишет Роблен, программа LRPF на тактическом уровне подразумевает оснащение сухопутных сил гаубицами M109 c удлинёнными стволами и улучшенными ракетами с GPS-наведением, а на стратегическом — целый ряд проектов, включая разработку гиперзвуковых ракет с дальностью более 2200 км, а также так называемой «Стратегической дальнобойной пушки», которая должна получить возможность вести огонь снарядами с ракетной тягой на расстояния более 1600 км. Что же касается промежутка между тактическими и стратегическими крайностями, его планируется покрыть за счёт проекта «Высокоточной ударной управляемой ракеты» (Precision Strike Missile, PrSM), разрабатываемой специально для поражения важных стационарных объектов противника вроде аэродромов, портов, складов ГСМ, мостов и РЛС, подчёркивается в статье.

По данным Роблена, ракета PrSM должна будет запускаться с имеющихся на вооружении американских сухопутных сил реактивных систем залпового огня HIMARS и M270A1. Данные РСЗО изначально разрабатывались для «опустошения» огромных площадей залпами 227-мм НУРСов, каждый из которых несёт более 500 кассетных боевых элементов, однако в последние годы эти машины получили средства для нанесения точечных ударов в виде управляемых ракет M31 с GPS-наведением, отмечает автор. Кроме того, на данный момент и HIMARS, и M270A1 могут вместо стандартных НУРСов с дальностью около 70 км оснащаться одной-двумя ракетами MGM-140 для поражения изолированных целей на удалении до 300 км. Всего с 1991 года американские войска запустили более 500 таких ракет в боевых условиях, причём большинство из них — в ходе вторжения в Ирак в 2003 году; между тем, к 2016 году сухопутные силы США рассчитывали заменить их на более «продвинутые» ракеты проекта PrSM с дальностью 500 км — то есть, максимальной доступной по условиям ДРСМД.

Американские официальные лица неоднократно давали понять, что дальность новинки ограничена исключительно условиями ДРСМД, что подразумевает, что теперь, после прекращения действия договора, разработчики будут увеличивать этот параметр, говорится в материале. Глава программы LRPF полковник Джон Рафферти заявлял в одном из интервью, что после оснащения улучшенными двигателями дальность PrSM должна будет вырасти до 700 км, однако признал, что для разработки этих двигателей может понадобиться несколько лет, поэтому первые варианты ракеты будут иметь предельную дальность в 500 км, как планировалось ранее. Как бы то ни было, такое «резкое выскакивание в среднюю дальность» считают разумным далеко не все — высказываются мнения о том, что это может «спровоцировать Россию на более жёсткие шаги», и что оснащение сухопутных сил высокоточными ракетами будет ненужным в связи с тем, что подобное оружие уже есть у авиации и флота, отмечается в материале.

Среди требований, выдвинутых к новой ракете сухопутными войсками, значатся, в частности, уменьшенные габариты. В случае, если разработчики смогут этого добиться, комплекс HIMARS будет способен запускать две PrSM, а M270 — четыре, в результате чего огневая мощь каждого подразделения ракетной артиллерии будет по сути увеличена вдвое, полагает автор. В сухопутных войсках также хотят, чтобы PrSM могли сохранять эффективность в районах, где не функционирует GPS, оснащались «малочувствительными» боеголовками, не подверженными случайной детонации, а также имели способность нести кассетные элементы, перечисляет обозреватель Forbes. Наконец, PrSM должна иметь «открытую архитектуру» и «запас по полезному пространству» для последующих доработок и усовершенствований; в войсках, в частности, планируют разрабатывать варианты PrSM для ударов по медленно движущимся наземным и водным целям вроде боевых кораблей, конвоев и танков, а также для поражения наземных РЛС и тех же кораблей посредством наведения на радиолокационное излучение, уточняется в статье.

Контракты на разработку и испытания прототипов PrSM были заключены с компаниями Raytheon и Lockheed-Martin, пишет Роблен. Ракета, представленная в рамках конкурса PrSM компанией Raytheon, носит название DeepStrike; представители компании утверждают, что при разработке новинки использовалась архитектура от производимых Raytheon зенитных ракет морского базирования SM-3 и SM-6, но стоимость «снизилась в два раза». Как предполагает обозреватель Forbes, разработчики DeepStrike в данном случае скорее всего сравнивают её с упомянутой MGM-140, стоимость которой, по некоторым данным, достигает $725 тыс. за единицу. Боевой компонент DeepStrike прошёл испытания в мае 2019 года, и, как говорят в Raytheon, он «более чем» соответствует требованиям сухопутных сил в плане радиуса разлёта осколков, подчёркивается в материале. О конкурсной ракете Lockheed-Martin известно гораздо меньше, однако компания скорее всего будет иметь преимущества перед конкурентом, поскольку является производителем пусковых установок для M270A1 и HIMARS, а также ракет MGM-140, полагает автор.

Как сообщают профильные американские СМИ, полётные испытания «кандидатов» должны были состояться в августе, однако из-за технических накладок и повреждения испытательной аппаратуры в связи с погодными условиями они были отложены до ноября, в заключение отмечает Роблен. Как пишет журналист, победителя конкурса планируется определить к 2021 году, а развернуть ракеты — уже не к 2027-му, как задумывалось ранее, а к 2023-му.