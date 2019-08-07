«Начать с себя»: экс-министр энергетики США рассказал CNN, как остановить гонку вооружений с Россией

Из-за отсутствия диалога и развала архитектуры договоров о контроле над вооружениями Россия и США постепенно сползают к стратегической нестабильности, чреватой ядерной войной, заявил в интервью CNN бывший министр энергетики США Эрнест Мониз. По его словам, чтобы исправить положение, Америке нужно начать с себя и организовать диалог между конгрессом и администрацией, чтобы заложить основу для серьёзных переговоров с Москвой.

Эрнест Мониз — генеральный директор Инициативы по борьбе с ядерной угрозой. Кроме того, он занимал пост министра энергетики США во время переговоров о заключении ядерной сделки с Ираном. В своей последней соавторской статье в журнале Foreign Policy* Мониз нашёл способ, с помощью которого Вашингтон и Москва могут остановить новую гонку ядерных вооружений. Господин Мониз, здравствуйте!



ЭРНЕСТ МОНИЗ, бывший министр энергетики США: Спасибо, Кристиан.



После ужасного и банального случая, когда от огня из обычного оружия погибло множество человек, мы с вами поднимаем вопрос о самом смертоносном оружии в мире. Некоторые могут сказать: «Да ладно вам, это всё слишком заумно, и вы говорите о слишком невероятных вещах». Действительно ли мы приближаемся к сценарию, при котором возможна случайная война с применением ядерного оружия?



ЭРНЕСТ МОНИЗ: К сожалению, мы считаем, что такие страны, как США и Россия, постепенно скатываются к стратегической нестабильности, против которой мы так активно боролись в самый разгар холодной войны. Здесь много аспектов — о некоторых из них вы уже упомянули, — в частности, развал архитектуры контроля над вооружениями. Если честно, мне кажется, что после 2020 — 2021 годов нас впервые в истории ничто не будет сдерживать от применения ядерного оружия.



На наших глазах появляются новые технологии, которые никак не регулируются, — речь идёт о киберрисках и новых гиперзвуковых средствах доставки, которые могут перемещаться со скоростью миля в секунду. Кроме того, сейчас США и Россия недостаточно общаются. По правде говоря, стороны не хотят брать на себя ответственность за хранение более 90 процентов всего мирового запаса ядерного оружия, отказываясь признавать эту экзистенциональную угрозу, как и то, что мы вместе за него отвечаем.



Наш диалог никогда раньше не переживал такой спад. Мы понимаем, что здесь играют роль различные политические аспекты: российское вмешательство в выборы, Крым и Украина, а также другие вопросы. Однако диалог должен быть, в том числе и на уровне военных. Также нужны механизмы урегулирования кризисов, которые, как я надеюсь, предотвратят ошибки, которые могут привести к реальному использованию ядерного оружия.



То есть то, о чём вы пишите в вашей статье… Я имею в виду, что вы искали пути обуздать описываемых вами опасностей и угроз. Какие, по вашему мнению, прагматичные и оперативные шаги необходимо предпринять, чтобы исправить ситуацию?



ЭРНЕСТ МОНИЗ: Во-первых, — хотя кому-то это и может показаться нелогичным, — мы считаем, что нам нужно начать с себя. Мы должны наладить куда более серьёзный диалог и обмен мнениями между конгрессом США и администрацией. В этом случае появится политический простор для возрождения дискуссий на профессиональном уровне в среде дипломатов и военных, которые, по крайней мере, увеличат уровень стабильности в реалиях кризиса и предотвратят обострение обстановки.



Затем, разумеется, мы должны начать диалог между двумя сторонами. Мы должны начать переговоры с Россией о заключении договоров, так как многие считают их даром, а не бременем ответственности за крупнейший в мире ядерный арсенал. Нам следует начать переговоры, у которых, как казалось после первого саммита Трампа и Путина, были некие перспективы. Однако, к сожалению, они так и не привели к созданию неких ограничений, ключевых положений и норм в киберобласти и сфере командных систем.



Нам необходимо, например, обсудить вопрос предотвращения новой гонки вооружений в Европе; она не должна начаться ни на западной, ни на российской стороне. При этом ДРСМД препятствовал именно этому, однако его больше нет. Так что здесь налицо целый список возможных с нашей стороны прагматичных шагов, однако мы должны отчётливо осознавать, что у нас с Россией есть большое количество серьёзных политических и геополитических разногласий. Тем не менее они не должны мешать переговорам по экзистенциональным вопросам, за решение которых мы несём ответственность.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 07 августа 2019 года.



* Так сказано в оригинале. На самом деле статья появилась в журнале Foreign Affairs (прим. ИноТВ).