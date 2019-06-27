Кандидат в президенты: процветанию США мешают «режимные войны», гонка вооружений и новая холодная война

Вопросы экономики и здравоохранения, так живо волнующие американцев, неразрывно связаны с внешнеполитическим курсом Вашингтона, заявляет в интервью CBS News кандидат в президенты США Тулси Габбард после первых предвыборных теледебатов. По её словам, на смену режимов в других странах уходят триллионы долларов, и этим деньгам можно найти лучшее применение.

Рядом со мной конгрессмен Габбард, участница дебатов, только что со сцены.



ТУЛСИ ГАББАРД, конгрессмен, кандидат в президенты США: Да!



Как, по вашему мнению, вы сегодня выступили?



ТУЛСИ ГАББАРД: Думаю, всё прошло хорошо. Прекрасно, что я могла использовать эту платформу, чтобы обратиться к американскому народу, высказаться о многочисленных и разнообразных проблемах, с которыми мы имеем дело. В частности, высказать мысль о том, что наша внешняя политика неотделима от каждой из внутренних проблем, которые мы сегодня обсуждали.



Как вы считаете, в рамках этой предвыборной гонки демократы достаточно говорят о внешней политике? До сих пор вопросы здравоохранения и экономики были практически доминирующими…



ТУЛСИ ГАББАРД: Нет, ответ отрицательный. Для меня… Я более 16 лет на военной службе, дважды меня направляли на Ближний Восток, более шести лет я в конгрессе, в комитетах по международным делам, вооружённым силам и внутренней безопасности. Так что я понимаю важность нашей национальной безопасности, а также высокую цену войны.



Эта цена негативно сказывается на столь многих американских жизнях. И эту цену платят все до единого жители нашей страны. Триллионы долларов, потраченные нами только со времён терактов 11 сентября. А ведь эти доллары необходимы для всеобщего здравоохранения, для инвестиций в «зелёную» экономику, необходимы, чтобы каждый в этой стране мог пить чистую воду, дышать чистым воздухом… Нужды огромны.



Таких перемен я и хочу добиться как президент и главнокомандующий. Привнести в нашу внешнюю политику такие глубокие изменения, которые помогут нам обеспечивать потребности нашего народа.



Ещё одной обсуждаемой темой был Иран — не только сегодня, но и, конечно же, последние несколько дней. Что президент Тулси Габбард сделала бы не так, как президент Трамп сейчас? И считаете ли вы его заслугой то, что в конечном итоге он не дал разрешения на удар по Ирану?



ТУЛСИ ГАББАРД: В случае с Ираном я бы всё сделала не так, как администрация Трампа. Да, президент Трамп не атаковал, но он предпринял все до единого шаги, которые поставили нас на грань войны с Ираном. Так что нет, я не вижу здесь его заслуги. Потому что он в ответе за то, что мы сейчас в рискованной ситуации.



Начнём с того, что он вывел США из ядерного соглашения с Ираном, даже притом что Иран его соблюдал. Он ввёл новые парализующие санкции против Ирана. Объявил их вооружённые силы террористической организацией — это беспрецедентный случай для любой страны мира. И он продолжает разворачивать в регионе всё больше американских войск. Он подталкивает нас всё ближе и ближе к этой войне, которая обошлась бы нам так дорого, что Иракская война показалась бы нам пикником.



Что значит этот вечер для вас и вашего избирательного штаба? Был ли он судьбоносным моментом? И как вы будете двигаться дальше?



ТУЛСИ ГАББАРД: Знаете, это прекрасная возможность обратиться к американскому народу. Я буду и дальше нести эту идею мира и процветания, прекращения наших войн за смену режимов, новой холодной войны и ядерной гонки вооружений, чтобы мы могли инвестировать в то, что людям нужно в повседневной жизни.



Я с нетерпением жду возможности и дальше нести эту идею сообществам по всей стране. И надеюсь, люди видели то, что мы делали здесь сегодня.



Большое спасибо, что вы были с нами, госпожа конгрессмен!



ТУЛСИ ГАББАРД: Вам большое спасибо.



Дата выхода в эфир 26 июня 2019 года.