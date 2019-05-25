Fox News: утечка информации из ОЗХО ставит под сомнение виновность Асада в химатаке в Думе

Согласно внутреннему документу ОЗХО, сирийские правительственные войска вряд ли применяли химическое оружие в 2018 году в Думе, передаёт Fox News. Тем временем в США поговаривают о новых ударах по Сирии в ответ на новую гипотетическую химатаку. «Я начинаю подозревать, что нами манипулируют», — заявляет ведущий Fox News Такер Карлсон.

В апреле прошлого года Соединённые Штаты провели серию ракетных ударов против правительства Башара Асада в Сирии. Это был уже второй раз за два года. Как и в предыдущий раз, основанием послужило предполагаемое применение химического оружия с воздуха против противников Асада — повстанцев в сирийском городе Дума. Во время этих событий на мейнстримном телевидении практически ни одна программа, кроме нашей, не проявляла какого-либо скептицизма по поводу официальной версии атаки.



ФРАГМЕНТ ВЫПУСКА ОТ 10 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА: Прежде чем мы начнём войну… Есть ли у нас уверенность в том, что это правда? Действительно ли нам известно, что за газовой атакой стоял Асад? Я не защищаю Асада, но это же очевидный вопрос. Как мы можем точно знать это по прошествии столь малого времени после атаки? На месте событий американцев не было. И зачем Асаду это делать? Ведь ясно же, что это вредит его собственным интересам!



За эти слова мы подверглись нападкам, агрессивным нападкам. А теперь из просочившегося в СМИ документа видно, что для скептицизма были веские причины.



ОЗХО — главная организация по надзору за химическим оружием в мире. В прессу просочился внутренний документ, в котором сотрудник организации, проводивший расследование, утверждает, что улики из Думы не свидетельствуют об атаке с воздуха. По его словам, химическое оружие было разложено на земле вручную. А значит, возможно, что атака всё-таки не была операцией правительственных сил.



Если он прав, то США вплотную подошли к войне на основании сфальсифицированной информации. И уже не в первый раз.



С нами Тулси Габбард — конгрессмен-демократ от Гавайев, первая в истории женщина — ветеран боевых действий, баллотирующаяся на пост президента.



ТУЛСИ ГАББАРД, конгрессмен, кандидат в президенты США: Алоха, Такер!



Алоха, как говорят у вас, госпожа конгрессмен. Большое спасибо, что нашли для нас время.



ТУЛСИ ГАББАРД: Вам спасибо.



Итак, вы тоже подверглись огромной критике — без преувеличения, огромной — за то, что задавали скептичные вопросы о нашей политике в отношении Сирии. Как вы оцениваете этот просочившийся в СМИ документ, какие мысли он вызывает у вас?



ТУЛСИ ГАББАРД: Да, это существенный и очень важный поворот событий. Мы должны отнестись к этому серьёзно. Вы упомянули, что я изначально выражала некоторый скептицизм по поводу всей этой ситуации. Поэтому я ищу больше информации, обращаюсь к ООН, к ОЗХО — и получаю ответы. И, получая эти ответы, я с нетерпением жду возможности поделиться ими с вами и вашими зрителями.



Мы снова слышим — даже на этой неделе — о том, что нам, возможно, потребуется опять бомбить Сирию. Потому что может быть ещё одна атака с применением химического оружия. То есть три года подряд, всегда весной и всегда в контексте какого-то другого международного вопроса… Я начинаю подозревать, что нами манипулируют. Вам это тоже приходило в голову?



ТУЛСИ ГАББАРД: Опять-таки, именно поэтому так важно проявлять должную осмотрительность и очень тщательно проверять доказательства.



Дата выхода в эфир 23 мая 2019 года.