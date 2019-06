Guardian: ядерная «сделка века» Трампа с саудитами погрузит Ближний Восток в пучину гонки вооружений

Пытаясь тайно продать ядерные технологии Саудовской Аравии, Дональд Трамп может ради прибыли совершенно осознанно погрузить Ближний Восток в пучину гонки ядерных вооружений, пишет The Guardian. По мнению газеты, подобная сделка с Эр-Риядом, который не хочет давать никаких гарантий, что технологии будут использоваться исключительно в мирных целях, может привести к тому, что, опасаясь за свою безопасность, Иран ринется создавать собственную ядерную бомбу.

Как это ни обидно и больно, но, в то время как Дональд Трамп отмечает 75-летнюю годовщину одного из крупнейших сражений в истории, он вполне может начать новую, потенциально более масштабную битву. Что же может быть настолько опасным? Ответ прост: продажа американских ядерных технологий Саудовской Аравии без железобетонных гарантий, что они не будут использованы для создания ядерных бомб, пишет The Guardian.



На этой неделе пришло запоздалое подтверждение, что Министерство энергетики США выдало семь отдельных разрешений на передачу ядерных технологий Эр-Рияду. Запоздалое — потому что эта информация намеренно держалась в тайне до тех пор, пока демократы не потребовали к ней доступа. Запоздалое — потому что Трамп, его семья и ближайшее окружение, без всяких сомнений, осознают, что на них может пасть подозрение в том, что они могут получить финансовую выгоду от этой или будущей сделок.



Однако самым ужасным является не тот факт, что две лицензии были выданы после убийства саудовского журналиста Джамала Хашукджи. Вместо того чтобы «покарать саудовский режим за убийство», как того требовали улики и обычная порядочность, Трамп всё равно пошёл на эту сделку. Более того, самое ужасное даже не то, что саудовцы ведут безжалостную войну против Йемена; одной этой причины было бы достаточно для того, чтобы воспротивиться передаче технологий.



«Куда более ужасное, чем всё вышеперечисленное, — это ослепляюще очевидная опасность того, что предоставление Эр-Рияду ядерных знаний подтолкнёт Иран — его заклятого регионального соперника — к развитию собственного ядерного потенциала. Казалось бы, что весь смысл санкционной кампании и шлейфа угроз Трампа заключается как раз в том, чтобы помешать Тегерану получить ядерное оружие. Провоцировать Иран таким образом — это удивительно глупая и лицемерная затея», — уверена The Guardian.



Просто заявлений о том, что два запланированных к постройке саудовских реактора предназначены для гражданского, а не военного использования, недостаточно. При этом на данный момент Эр-Рияд, по некоторым данным, отказывается давать стандартные гарантии не обогащать уран и не перерабатывать плутоний — это самые известные предпосылки к созданию ядерного оружия, — а также принимать независимые инспекции.



В то же время с момента подписания иранской ядерной сделки Тегеран, судя по всему, неукоснительно придерживается её условий, предоставляя в том числе в любое место и в любое время доступ инспекторам МАГАТЭ. Однако этот режим полного благоприятствования может вскоре подойти к концу из-за «сумасшедшего» решения Трампа выйти из соглашения. Однако вероятность появления у саудовцев атомной бомбы может заставить Иран принять опрометчивое решение начать полномасштабную кампанию по вооружению.



Недостаточно также сказать, как это сделал глава Минэнерго США Рик Перри, что если Вашингтон не даст саудитам того, что они хотят, то это им даст кто-то другой. Это, по мнению газеты, старый и избитый аргумент, к которому прибегают торговцы оружием по всему миру. «Даже если бы Перри был прав, он что, правда считает, что США могут или должны закрыть глаза на собственные правила, а также правила ООН и таких союзных ядерных держав, как Британия и Франция?» — задаётся вопросом The Guardian.



При этом противники этого решения в конгрессе указывают на связи между «кланом Трампа» и саудитами. «У меня есть серьёзные сомнения, что решения о передаче ядерных технологий принимались, исходя не из интересов американского народа, а исходя из финансовых связей Трампа», — заявил сенатор-демократ Тим Кейн.



«Если всего этого недостаточно, чтобы убедить любого здравомыслящего человека в том, что трамповская сделка века с саудовцами — это абсолютно безответственная затея, то послушайте вот что: вспыльчивый наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в прошлом году пообещал, что если Иран разработает ядерную бомбу, то Эр-Рияд «последует его примеру как можно скорее». С учётом того, что саудовские и израильские чиновники считают, что Иран занимается именно этим, здесь напрашиваются вполне определённые выводы», — продолжает издание.



Наклёвывающаяся ядерная сделка — это лишь один из признаков заискивания Трампа перед саудовцами. Это сделка — также знак благодарности Эр-Рияду за низкие цены на нефть. Кроме того, действуя в этой же парадигме, Трамп снял запрет на продажу обычного оружия. Вводя этот запрет, конгресс опасался за судьбу Йемена, а также стремился помешать прямолинейному вмешательству этого «авторитарного режима» в дела Ливии и Судана. «Очевидно, что в Овальном кабинете эти опасения не разделяют», — считает газета.



«Трамп и саудовцы — это плохое сочетание. Сочетание Трамп и ядерные бомбы — ещё хуже. По его прихоти договоры о контроле над ядерными вооружениями либо разрывались (ДРСМД), либо им просто позволяют потерять силу (СНВ-III)… Трамп говорит, что хочет избавиться от ядерного оружия. Однако это лицемерные речи откровенно лицемерного человека. Мировой консенсус в области нераспространения вооружений исчезает — только посмотрите на Северную Корею. США — как Россия и Китай — модернизируют свой ядерный арсенал и разрабатывают новые вооружения. Другие могут последовать их примеру. И, как видно на примере этих тёмных делишек с саудовцами, Трамп хотел бы, чтобы ему заплатили, — и не важно, кто за это поплатится жизнью», — подытоживает The Guardian.