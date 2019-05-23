Ирландский журналист: обостряя конфликт с Ираном, США наступают на старые грабли

Обостряя конфликт с Ираном, США, как и почти полвека назад, недооценивают религиозный фактор на Ближнем Востоке, пишет в своей статье для CounterPunch Патрик Кокбёрн. По словам журналиста, США и их ближневосточные союзники огульно записывают всех шиитов в «марионетки Ирана», что может привести к полномасштабному конфликту между Вашингтоном и Тегераном, в котором американской коалиции решительную победу одержать вряд ли удастся.

Обостряя конфронтацию с Ираном, США допускают ту же самую ошибку, которую они неоднократно совершали со времён свержения шаха 40 лет назад: Вашингтон игнорирует опасность вовлечения в крупный религиозный конфликт между суннитами и шиитами, пишет в своей статье для CounterPunch Патрик Кокбёрн.

«Со времён иранской революции 1979 года немалую часть своей профессиональной жизни я провёл в качестве корреспондента на Ближнем Востоке, освещая кризисы и войны, в которых США и их союзники фатально недооценили религиозную мотивацию своих противников. Это приводило к тому, что они либо терпели неудачу, либо же им просто не удавалось одержать победу в конфликтах, в которых, как им казалось, на их стороне был значительный перевес», — отмечает ирландский журналист.

Подобное происходило, по крайней мере, уже четыре раза. Это случилось в Ливане после израильского вторжения 1982 года, когда поворотной точкой стал подрыв американских казарм, в результате которого погиб 241 военнослужащий.

Это случилось во время ирано-иракской войны 1980—1988 годов, когда суннитские государства и Запад поддержали Саддама Хуссейна, однако конфликт зашёл в тупик. После событий 2003 года попытка британцев и американцев превратить Ирак в антииранский бастион с треском провалилась.

То же самое произошло и после 2011 года, когда Запад и страны вроде Саудовской Аравии, Катара и Турции тщетно пытались избавиться от Башара Асада и его «режима» в Сирии — теперь это государство находится в иранском стане.

Дональд Трамп рассчитывает оказать давление на Тегеран с помощью санкций, в то время как его советник по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео видят желанное решение проблемы в войне. Однако все они осуждают такие организации, как «Хезболла», считая их марионетками Ирана, хотя те являются главной военной и политической силой, выражающей интересы исконного шиитского населения, которое составляет большинство в Ливане и Ираке, а также контролирует рычаги власти в Сирии. Хотя иранцы и могут оказывать значительное влияние на эти группы, те не являются марионетками Тегерана, и это означает, что в случае исчезновения поддержки со стороны Ирана они никуда не денутся.

Когда боевики ИГ* нанесли поражение иракской армии при Мосуле в 2014 году, именно шиитские добровольцы встали на защиту Багдада. Во время боёв в сирийском Хомсе и Дамаске именно несуннитские районы стали опорными пунктами «режима».

«Однако союзники Трампа в Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиле не хотят, чтобы в Вашингтоне так думали; для них все шииты — это иранские марионетки. Для саудовцев каждая ракета, выпущенная йеменскими хуситами по Саудовской Аравии — хотя они наносят минимальный ущерб по сравнению с четырёхлетними саудовскими бомбардировками в этой стране, — могла быть поднята в воздух только по прямому приказу из Тегерана», — считает автор.

В четверг, например, заместитель министра обороны Саудовской Аравии Халед бин Салман Аль-Сауд заявил, что атака беспилотников на саудовскую нефтеперекачивающую станцию была осуществлена «по приказу» Ирана. «Эти ополченцы (хуситы. — ИноТВ) — это просто инструмент, который иранский режим использует для продвижения своей экспансионистской повестки дня в регионе», — добавил он.

В подобной «параноидальной реакции» суннитских властей, по мнению Кокбёрна, нет ничего нового. «Я был в Бахрейне в 2011 году, когда суннитская монархия меньшинства жестоко подавила протесты шиитского большинства при военной поддержке саудовцев. Среди подвергшихся пыткам оказались шиитские врачи, которые оказывали помощь раненым протестующим. В списке улик против них числилось какое-то продвинутое медицинское оборудование — я не помню, использовалось ли оно для мониторинга сердечной, мозговой или какой-то иной активности — однако врачей обвинили в том, что с его помощью они получали инструкции из Ирана касательно организации революции», — вспоминает журналист.

К подобным «абсурдным теориям заговора» в Вашингтоне не слишком прислушиваются, однако Трамп и его приспешники часто утверждают, что все ниточки актов «терроризма», в конечном счёте, тянутся в Иран. «Это убеждение может привести к войне между США и Ираном, потому что на Ближнем Востоке живёт огромное количество озлобленных шиитов, которые без колебаний могут атаковать некоторые американские объекты по собственной инициативе», — отмечает журналист.

Более того, это обстоятельство может привести к тому, что одно из государств, желающих вооружённого американо-иранского конфликта — например, Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль — может организовать провокацию, обвинив в ней Иран.

«Но чего можно добиться с помощью такой войны? — задаётся вопросом автор. — Военное вторжение в Иран неосуществимо, с военной или политической точки зрения, так что решительной победы не будет. Провести воздушную кампанию или установить плотную морскую блокаду возможно, однако в ответ Иран может надавить на многочисленные боевые точки своих противников — начиная от минных заграждений в Ормузском проливе и кончая ракетными атаками по нефтяным комплексам саудовцев».

При этом у осуждающей риторики Вашингтона, который говорит об иранском вмешательстве в Ираке, Сирии и Ливане, есть одна непримечательная особенность: даже если бы эти заявления имели под собой серьёзные основания, время для них уже прошло. Иран уже встал на сторону победителей во всех трёх странах.

«Если война всё-таки начнётся, то она будет тяжёлой. Шиитские общины по всему региону почувствуют, что над ними нависла угроза. Что же касается США, то первый день войны на Ближнем Востоке обычно становится лучшим для любого игрока, который решает её начать, однако после того, как их планы разваливаются, они запутываются в паутине опасностей, которые не смогли заранее предвидеть», — подводит итог Патрик Кокбёрн.