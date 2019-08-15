Польские эксперты: взрыв на испытаниях в Архангельской области не представляет никакой угрозы для Европы

Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области никоим образом не отразится на Европе, тем более на Польше, уверен профессор Анджей Струпчевский из Национального центра ядерных исследований Польши. Такое же мнение разделяет его коллега Адам Раевский, который считает, что большее беспокойство должно вызывать, если такие испытания будут заканчиваться успешно, пишет Energetyka24.

Несколько дней тому назад СМИ много писали о секретном взрыве на полигоне военно-морского флота России. Взорвался реактор, входящий в состав приводных систем маневрирующей ракеты. Многие комментаторы забили тревогу, предполагая, что дело дошло до «второго Чернобыля». Портал Energetyka24 решил проверить эти предположения и, как оказалось, катастрофа на полигоне не представляет никакой угрозы. Согласно информации СМИ, взрыв скорее всего произошёл 8 августа в Архангельской области на находящимся там центральном полигоне российского флота. Катастрофа привела к смерти пяти человек.

С учётом характера места, а также специфической подачи информации российскими СМИ сложно определить, в каком устройстве произошла авария — однако известно, что оно не было предназначено для гражданских целей. Как утверждает профессор Анджей Струпчевский из Национального центра ядерных исследований Польши, вероятнее всего, это была приводная система ракеты «Буревестник». Согласно словам учёного, такого типа ядерные системы обречены на долгую историю технических неполадок и конструкционных неудач. При этом профессор Струпчевский подчёркивает, что взрыв не представляет угрозы ни для Европы, ни особенно для Польши.

Успокаивающее сообщение передало также Государственное Атомное Агентство Польши которое отметило, что не получило никакого сообщения об аварии, в результате которой могла бы наступить угроза. Агентство непрерывно проводит собственные исследования, также указывающие на отсутствие опасности.

Государственное Атомное Агентство Польши опровергло всяческую информацию о то, что якобы на территории Польши началась раздача таблеток со стабильным йодом.

В спокойном манере о катастрофе высказывается также Адам Раевский, ассистент в Институте тепловой техники Варшавской политехники: «Причин для опасения в Польше нет, в принципе независимо от того, что у россиян фактически взорвалось, даже если это был бы мощный термоядерный взрыв».

Учёный для сравнения привёл пример из истории. В частности в 1962 году советские войска провели мощнейшее испытание термоядерного оружия «Царь-бомбы». От места испытания до ближайшего города Воркуты было около 800 км. До Мурманска — 900 км. До финского Оулу —1450 км, его есть как раз столько, сколько от места взрыва до Польши. И не было там никаких существенных последствий.

«При этом нам известно с полной уверенностью, что на этот раз дело не могло ни до чего такого дойти в таком масштабе. Мы это знаем из сообщений властей Северодвинска — а если бы взорвалось там что-то такое, уже не было бы Северодвинска. Значит, нечего бояться — напротив, я бы рискнул утверждать, что большее беспокойство с нашей точки зрения может быть, если такие испытания будут заканчиваться успехом», — отметил Райевский.