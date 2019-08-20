La Presse Canadienne: из-за «поджигателя» Трампа ядерная угроза становится всё реальнее

Спор по поводу первенства в области ядерных разработок между Россией и США выглядит «зловеще», учитывая недавний выход двух стран из договора РСМД, пишет обозреватель La Presse Александр Сируа. Как отмечается в статье, сегодняшний период выглядит одним из опаснейших в истории ядерного оружия, поскольку ограничений на его использование становится всё меньше. Вину за этот рост напряжённости автор возлагает на американского президента-«поджигателя» Дональда Трампа.

Как напоминает обозреватель La Presse Александр Сируа, в ответ на взрыв, произошедший на прошлой неделе на севере России, предположительно в результате испытаний «нового ядерного оружия», Дональд Трамп «похвастал» в соцсети тем, что у США имеются похожие, но более совершенные технологии. Кремль в свою очередь заявил, что российские разработки в этой сфере значительно превосходят уровень других стран. Этот спор, на взгляд автора, выглядит совсем не смешно — и даже зловеще, — учитывая опасность, которую представляет ядерное оружие.

«Если у вас ещё остались сомнения касательно того, началась ли уже гонка ядерных вооружений, к сожалению, настало время их отбросить», — замечает журналист, напоминая, что обмен репликами между Россией и США происходит после выхода двух стран из Договора РСМД. Как отмечает обозреватель, США обосновали свой выход из этого «важнейшего соглашения» фактом нарушения Россией его условий, однако «администрация Трампа рада использовать этот предлог для выхода из договора, который считала стесняющим». Кроме того, по мнению автора, всё указывает на то, что США не продлят и договор СНВ-III, срок действия которого истекает в 2012 году.

По словам американского эксперта Джо Чиринчионе, «этот период, несомненно, самый опасный со времён холодной войны и один из самых опасных в истории ядерного оружия». По его словам, если договор СНВ не будет продлён, «впервые с 1972 года в отношении американского и российского ядерного оружия не будет существовать ограничений».

При этом «ядерное противостояние» Москвы и Вашингтона не единственный повод бить тревогу, поскольку обладают и стремятся к обладанию ядерным оружием и другие страны, предупреждает журналист. Так, до сих пор не урегулирован северокорейский кризис, иранский вопрос был заново открыт после выхода Дональда Трампа из соглашения, заключённого его предшественником Бараком Обамой, не говоря уже о вызывающих всё большее беспокойство трениях между Индией и Пакистаном, у которых также имеется атомная бомба.

Однако, несмотря на то что соперничество и рост напряжённости между ядерными державами должны вызывать «вопль негодования», со стороны международного сообщества никакой реакции не наблюдается, замечает автор. Союзники США, включая Канаду, похоже, решили, что не хотят «отпугнуть» американского президента. Пассивность правительств объясняется ещё и снижением внимания общественного мнения к проблеме, уверен профессор Монреальского университета Мишель Фортманн.

При этом, если ядерное оружие не использовалось с 1945 года, это не означает, что оно не будет использовано в будущем, предупреждает журналист. «Важно предупредить, что энтузиазм, с которым несколько великих держав взялись за модернизацию и развитие своих ядерных арсеналов, не предрекает ничего хорошего. Эта гонка должна быть замедлена как можно скорее», — призывает Сируа. Как подчёркивает автор, эпоха Трампа не продлится вечно, однако его преемникам вряд ли удастся быстро устранить ущерб, нанесённый «президентом-поджигателем».