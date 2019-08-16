Daily Mail: зима будет долгой и тёмной — эксперты предсказали 10 лет катаклизмов в случае ядерной войны между Россией и США

21:05 СМИ: «Бавария» согласовала трансфер Коутиньо Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» согласовал условия трансфера и личного контракта нападающего «Барселоны» Фелипе Коутиньо.

20:58 В МИД Украины заявили о захвате пиратами у берегов Камеруна украинца Руководитель пресс-службы украинского МИД Василий Кирилич сообщил, что среди захваченных пиратами у берегов Камеруна моряков есть один гражданин Украины.

20:54 «Спартак» дал право бесплатно посещать домашние матчи команды экипажу самолёта A321 Московский футбольный клуб «Спартак» предоставил право бесплатного посещения домашних матчей команды членам экипажа самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Московской области.

20:46 Полоз прервал безголевую серию «Сочи» в РПЛ на 518-й минуте Футболисты «Сочи» забили дебютный для клуба мяч в Российской премьер-лиге (РПЛ) спустя 518 минут игрового времени.

20:45 СМИ: На супругу экс-президента Киргизии завели уголовное дело В отношении Раисы Атамбаевой, супруги бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, открыто уголовное дело по подозрению в давлении на судей.

20:34 Три российских дуэта завершили борьбу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве Три российских дуэта завершили выступления на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, проходящем в Москве.

20:29 В ДНР заявили об обстреле ВСУ окраины Горловки Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что украинские силовики обстреляли окраины Горловки.

20:14 Стало известно, почему Логинов не подписывает контракт с СБР Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал, почему лидер сборной России по биатлону Александр Логинов всё ещё не подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).

20:13 В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.

19:59 «Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью в шестом туре РПЛ «Оренбург» и «Сочи» завершили вничью матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

19:51 На Кубе пять человек погибли от удара молнии В кубинской провинции Маябеке в результате удара молнии погибли пятеро, ещё один человек госпитализирован с травмами. Об этом информирует местное издание Granma.

19:42 При стрельбе в драке за место на рынке Петербурга пострадали трое При стрельбе в ходе драки за торговое место на оптовом рынке в Санкт-Петербурге пострадали три человека.

19:42 В Турции назвали сроки начала работы координационного центра по Сирии Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что совместный координационный центр Турции и США по контролю зоны безопасности в Сирии начнёт функционировать на следующей неделе.

19:40 Стадион «Фишт» в перспективе может претендовать на проведение финалов еврокубков Министерство спорта Краснодарского края рассчитывает, что Российский футбольный союз (РФС) будет предлагать сочинский стадион «Фишт» для проведения финалов европейских клубных турниров.

19:32 В Кемеровской области в результате ДТП три человека погибли В Кемеровской области на 26-м километре трассы Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк в результате столкновения трёх автомобилей три человека погибли, ещё трое пострадали.

19:26 Зидан высказался о будущем Бэйла в «Реале» Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о будущем валлийского полузащитника Гарета Бэйла в команде.

19:24 WP: Трамп обсудит поэтапный вывод войск США из Афганистана Американский президент Дональд Трамп планирует провести встречу с госсекретарём Майком Помпео и главой аппарата Белого дома Миком Малвани для обсуждения пошагового вывода войск США из Афганистана.

19:18 Пакистан готов к мирному урегулированию спора с Индией по Кашмиру Постпред Пакистана при ООН Малиха Лодхи заявила, что страна готова к мирному решению спора с Индией.

19:11 Матч седьмого тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» перенесён Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переносе матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

19:10 Авиалесоохрана предупредила о высокой пожароопасности в Сибири Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» сообщила, что высокий, местами чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется 17—18 августа в Сибирском федеральном округе.

19:01 Медведчук заявил о поддержке украинцами переговоров Зеленского и Путина Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что большинство украинцев поддерживают прямые переговоры между лидерами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

18:54 Суд арестовал подозреваемого в стрельбе в Котельниках Мужчина, подозреваемый в стрельбе в продуктовом магазине в городе Котельники Московской области, арестован по решению суда. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.

18:52 СМИ: «Барселона» за два дня завершит сделку по Неймару, если он публично попросится в команду Каталонская «Барселона» готова в сжатые сроки совершить трансфер Неймара из французского «Пари Сен-Жермен», при условии что бразильский форвард публично выразит желание вернуться в клуб.

18:47 В Кузбассе шахтёров выводят на поверхность из-за землетрясения Из шахты «Таштагольская» в Кемеровской области после небольшого землетрясения выводят на поверхность более 160 шахтёров.

18:40 На основе данных московской лаборатории отстранены ещё семеро российских тяжелоатлетов Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила ещё семерых российских штангистов на основе данных Московской антидопинговой лаборатории.

18:39 Экипаж A321 пригласили посмотреть на запуск ракеты с Байконура Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласил членов экипажа самолёта A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, посетить космодром Байконур во время запуска ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-15».

18:29 В украинских Прилуках произошли беспорядки у здания избиркома В украинском городе Прилуки Черниговской области возле здания окружной избирательной комиссии 210-го округа неизвестные бросили дымовую шашку и предприняли попытку получить доступ к бюллетеням. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на СМИ.

18:27 Бывший тренер сборной Нигерии по футболу пожизненно дисквалифицирован за взяточничество Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, бывшего главного тренера сборной Нигерии Самсона Сиасиа.

18:26 В ЛНР заявили о минировании ВСУ территорий у линии соприкосновения Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики «активизировали хаотичное минирование территорий» у линии соприкосновения в Донбассе.

18:23 «Уральские авиалинии» не будут покупать самолёт взамен аварийного А321 Авиакомпания «Уральские авиалинии» не планирует приобретать новый самолёт взамен повреждённого при аварийной посадке A321 в Московской области.

18:22 СК возбудил дело по факту отравления жителей Ульяновской области В Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту отравления семерых жителей региона, двое из которых впоследствии скончались. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

18:21 В посольстве в Камеруне назвали предположительных захватчиков россиян Пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян заявил в эфире телеканала «Россия 24», что, предположительно, россиян с грузового судна Marmalaita захватили нигерийские пираты.

18:15 СК оценит работу ответственных за орнитологическую обстановку после ЧП с А321 Следственный комитет оценит работу служб, ответственных за орнитологическую обстановку около подмосковного аэропорта Жуковский, рядом с которым экстренно сел самолёт Airbus А321.

18:02 В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек в результате обрушения стены здания в ходе демонтажа на промышленной площадке в Ленинградской области. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по области.

17:55 Стали известны сроки восстановления Азара после травмы Футболист мадридского «Реала» Эден Азар пропустит из-за травмы бедра три-четыре недели.

17:47 Иран представит аналог С-300 Иран завершил работу над созданием зенитно-ракетного комплекса «Бавар-373», который является аналогом российского С-300, и готов презентовать его на следующей неделе.

17:40 Чалов рассказал о настрое игроков ЦСКА перед матчем со «Спартаком» Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о состоянии своего здоровья и настрое команды перед матчем шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

17:39 Путин обсудит с Макроном сотрудничество России и ЕС Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал темы запланированных на 19 августа переговоров президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном.

17:31 Морозов выиграл второе золото за день на этапе КМ по плаванию в Сингапуре Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на дистанции 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира в Сингапуре.

17:27 Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа «Уральских авиалиний» Все матчи шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с аплодисментов в честь экипажа самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Московской области.

17:23 СК возбудил дело из-за отравления жителей Ульяновской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления семи человек в Ульяновской области и гибели впоследствии двоих из них. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

17:22 Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.

17:21 Пустовойтова рассказала о «заряженных» Савиным на удачу тапках Российская женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала о том, как известный видеоблогер Евгений Савин «зарядил» её тапки на удачу.

17:16 Пустовойтова: перед матчем присаживаюсь «на дорожку» Российская женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала, какие ритуалы соблюдает перед работой на футбольных матчах.

17:09 «Северный поток — 2» построили на 73,6% Газопровод «Северный поток — 2» построен уже на 73,6%. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение компании «Газпром».

17:09 Вдова Дадашева: Макгирт не выразил соболезнования в связи со смертью супруга Елизавета Апушкина, вдова погибшего российского боксёра Максима Дадашева, рассказала, что бывший наставник спортсмена Бадди Макгирт не выразил ей соболезнования в связи со смертью супруга.

17:06 Умерла принцесса Мария Кристина Нидерландская Умерла принцесса Мария Кристина Нидерландская. Она скончалась в возрасте 72 лет. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

17:05 СМИ: «Динамо» проявляет интерес к футболисту «Порту» Московское «Динамо» заинтересовано в трансфере форварда португальского «Порту» Тикиньо Соареса.

17:04 В Подмосковье проверили мусорные объекты у Жуковского после ЧП с А321 Сотрудники Росприроднадзора и Министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский, где утром 15 августа совершил аварийную посадку самолёт А321. Об этом сообщает телеканал «360».