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Daily Mail: зима будет долгой и тёмной — эксперты предсказали 10 лет катаклизмов в случае ядерной войны между Россией и США

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Планету ждут катастрофические последствия и, в частности, 10-летняя ядерная зима, если между США и Россией разразится полномасштабная ядерная война, пишет Daily Mail. К такому неутешительному выводу пришли эксперты из Ратгерского университета в штате Нью-Джерси.
Daily Mail: зима будет долгой и тёмной — эксперты предсказали 10 лет катаклизмов в случае ядерной войны между Россией и США
Reuters

Землю ждёт 10-летняя ядерная зима, если между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами разразится полномасштабная ядерная война, пишет Daily Mail.

К такому выводу пришли в ходе исследования учёные из Ратгерского университета в штате Нью-Джерси, уточняет британское издание.

Из-за ядерных взрывов, утверждают авторы, в атмосферу будут выброшены порядка 147 млн тонн сажи. Затем в течение нескольких недель облака сажи под воздействием ветров в стратосфере окружат всю Землю, в результате чего на планете начнётся затяжная ядерная зима.

Средняя температура на поверхности Земли упадёт до +9 °С, поскольку облака сажи буквально закроют планету от солнечного света, поясняют эксперты.

По оценкам учёных из Ратгерского университета, семь лет уйдёт на то, чтобы облака сажи начали рассеиваться, и ещё три года на то, чтобы показатели солнечного света вернулись к норме.

Авторы исследования также пришли к выводу, что «широкомасштабная ядерная атака будет самоубийственной для страны, которая решится на это».

«Подобное же использование ядерного оружия Соединёнными Штатами и Российской Федерацией будет иметь катастрофические последствия для всего мира», — предупреждают эксперты из Ратгерского университета.

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Daily Mail Великобритания Европа
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