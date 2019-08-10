Bild: в день памяти жертв Хиросимы и Нагасаки ядерная угроза актуальна как никогда

В Японии проходят памятные мероприятия к 74-ой годовщине бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, сообщает Bild. При этом сейчас в мире угроза ядерной войны актуальная как никогда. В связи с этим мэр Нагасаки Томихиса Тауэ призвал власти своей страны подписать Договор о запрете ядерного оружия.

Угроза ядерной войны актуальна, как никогда с конца Второй мировой войны. К этому выводу в мае этого года пришёл институт ООН по исследованию проблем разоружения.

Ни в каком другом месте в мире опасность этой угрозы не осознают так хорошо, как в японском городе Нагасаки. 9 августа 1945 США сбросили на этот город плутониевую бомбу, убив одним ударом 27 000 человек. Десятки тысяч скончались в последующие месяцы.

Во время памятных мероприятий к 74-ой годовщине в Парке мира в Нагасаки мэр города Томихиса Тауэ обратился к властям Японии. Он призвал страну подписать Договор о запрете ядерного оружия.

Премьер-министр Абэ Синдзо присутствовал на церемонии. В прошлом он постоянно призывал Японию вооружаться, и в связи с этим пытается изменить конституцию. Пока что японская конституция обязывает страну к пацифизму.

Дата выхода в эфир 09 августа 2019