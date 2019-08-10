Bild: в день памяти жертв Хиросимы и Нагасаки ядерная угроза актуальна как никогда

23:25
В 12 городах России проведут работы по очистке воздуха
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в 12 российских промышленных городах проведут работы по очистке воздуха.
23:23
Докампо: ошибки не позволили «Рубину» реализовать свои моменты в матче с «Краснодаром»
Тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал поражение своей команды в Краснодаре (0:1)
23:12
Российские баскетболистки обыграли сборную Бельгии и вышли в финал молодежного ЧЕ
Женская сборная России среди игроков до 20 лет победила команду Бельгии и вышла в финал молодёжного чемпионата Европы, который проходит в Чехии.
23:02
В Италии предложили Ричарду Гиру забрать мигрантов к себе в Голливуд
Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини предложил американскому актёру Ричарду Гиру забрать мигрантов к себе в Голливуд.
23:00
Футболист «Зенита» Дриусси получил травму в матче с «Динамо»
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси травмировал икроножную мышцу в матче пятого круга Российской премьер-лиги с «Динамо» (2:0).
22:49
Замглавы Минкомсвязи посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
Студентам не следует пользоваться онлайн-энциклопедией «Википедия», поскольку она может содержать непроверенную информацию. Такое мнение выразил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин в рамках молодёжного образовательного форума «Территория смыслов».
22:46
Хохлов намекнул на новые подписания «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» заявил, что в команде всё ещё присутствует несколько проблемных позиций, которые наставник намерен закрыть новыми футболистами.
22:33
Аксёнов заявил о провале изоляции Крыма
Участие иностранных гостей в байк-шоу на горе Гасфорта в Севастополе свидетельствует о провале попыток сдерживания России и изоляции Крыма. Такое мнение выразил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
22:32
Семак назвал сложной победу над «Динамо» в пятом туре РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победный матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» (2:0).
22:18
Рублёв вышел в финал квалификации турнира в Цинциннати
Соперник Андрея Рублёва, австралиец Бернард Томич не сумел продолжить борьбу в полуфинале квалификации турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Цинциннати.
22:15
Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира
Агентство Bloomberg представило рейтинг богатейших семей мира. Список составлен на основе данных Bloomberg Billionaires Index.
22:14
Боевики 24 раза обстреляли населённые пункты в Сирии за сутки
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики 24 раза обстреляли населённые пункты в Сирии за сутки.
22:05
Сборная России по баскетболу обыграла Сенегал и выиграла подготовительный турнир в Италии
Российские баскетболисты одержали третью победу на товарищеском турнире в Италии и стали победителями соревнования.
21:54
Российские школьники получили золотые медали на Международной олимпиаде по информатике
Четыре российских школьника получили золотые медали по итогам 31-й Международной олимпиады по информатике (IOI), которая прошла в столице Азербайджана.
21:52
Бивол: следующий бой планируется на октябрь
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол заявил, что следующий поединок проведёт в октябре 2019 года.
21:45
Франция созывает Совбез ООН по Ливии
Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Франции при Всемирной организации.
21:37
Мамаев рассказал о шансах вернуться в сборную России после освобождения из тюрьмы
Футболист Павел Мамаев, отбывающий наказание за серию потасовок в центре Москвы, рассказал о шансах вернуться в сборную России после выхода из колонии.
21:24
Мадуро призвал подписать обращение в ООН против санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей страны подписать обращение в ООН против блокады со стороны Соединённых Штатов. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter венесуэльского лидера.
21:22
Дубль Кейна принёс «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой» в стартовом туре АПЛ
Лондонский «Тоттенхэм» победил бирмингемскую «Астон Виллу» в первом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
21:15
В Минкомсвязи России прокомментировали ситуацию с Вышинским
Минкомсвязи России выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и следит за судьбой арестованного на Украине главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
21:11
«Атлетико» обыграл «Ювентус» в матче Международного кубка чемпионов
Мадридский «Атлетико» победил «Ювентус» в поединке Международного кубка чемпионов, который состоялся в Стокгольме.
21:02
Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в Адене
В Йемене сепаратисты заявили об успешном захвате президентского дворца в городе Аден.
20:58
«Краснодар» с минимальным счётом победил «Рубин» в пятом туре РПЛ
ФК «Краснодар» обыграл казанский «Рубин» в поединке пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:55
«Зенит» обыграл «Динамо» в пятом туре РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» добыл выездную победу над московским «Динамо» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:55
Генпрокурор США прокомментировал сообщения о смерти Эпштейна
Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что смерть американского миллиардера Джеффри Эпштейна в тюрьме вызывает «серьёзные вопросы».
20:44
Мужская сборная России обыграла команду Кубы во втором матче отбора к ОИ-2020
Российские волейболисты победили команду Мексики во втором матче квалификации к Олимпийским играм — 2020 в Токио.
20:44
Новый посол КНР в Москве заявил, что мечтал работать в России
Новый посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что работать в России в качестве главы китайской дипмиссии было его мечтой.
20:34
Сборная России U18 выиграла Кубок Глинки/Гретцки
Мужская сборная России по хоккею среди игроков не старше 18 лет обыграла команду Канады в финале Кубка Глинки/Гретцки.
20:33
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Ингушетии
Врачи оценивают состояние двух пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции в Ингушетии как крайне тяжёлое. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
20:30
Потапова уступила Пуиг на турнире WTA в Цинциннати
Россиянка Анастасия Потапова проиграла пуэрториканке Монике Пуиг на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати.
20:27
Американский военный погиб в ходе операции на севере Ирака
Штаб западной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* сообщил о гибели американского военного во время операции на севере Ирака.
20:16
На стадионе голландского футбольного клуба АЗ обвалилась крыша
На стадионе «АФАС» в Алкмааре, где проводит домашние матчи клуб Эредивизи АЗ, обвалилась часть крыши над центральной трибуной.
20:15
Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в Крыму
Российский президент Владимир Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму и поздравил мотоклуб с 10-летием проведения этого мероприятия на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости.
20:07
Число жертв оползня в Мьянме возросло до 41
Число погибших из-за схода оползня на востоке Мьянмы возросло до 41.
20:02
Российские военные полицейские победили в конкурсе «Страж порядка» на АрМИ
Российские военные полицейские одержали победу в конкурсе «Страж порядка» Армейских международных игр. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
20:02
Вратарь «Динамо» Шунин получил травму
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин не смог продолжить матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» из-за травмы.
19:53
В Раде назвали причину для встречи Зеленского и Трампа
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что президентство Владимира Зеленского будет считаться «неполноценным», пока он не встретится с президентом США Дональдом Трампом.
19:50
Королёва завоевала золото ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина
Россиянка Виталия Королёва победила в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.
19:47
На несанкционированной акции в Москве задержали более 130 человек
В МВД заявили, что за различные правонарушения во время несанкционированной акции в центре Москвы были задержаны 136 человек.
19:35
Дзюба вошёл в пятёрку бомбардиров РПЛ
Открыв счёт в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Зенит», форвард санкт-петербургского клуба Артём Дзюба вышел на пятое место в списке бомбардиров за всю историю соревнования.
19:30
Новый посол Китая в России прибыл в Москву
Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй прилетел в Москву.
19:23
Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».
19:22
СМИ: В «Нижнем Новгороде» могут уволить всё руководство клуба
В ближайшее время в клубе Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» могут произойти большие кадровые перестановки.
19:16
Директор Пашинина прокомментировала сообщения о нищете актёра
Юлия Павлова, директор воевавшего в Донбассе на стороне добровольческих батальонов актёра Анатолия Пашинина, прокомментировала сообщения о том, что артист остался без денег на Украине.
19:14
Демонтированную в Киеве синюю руку отправят в Николаев
Демонтированный в Киеве арт-объект под названием Middle Way в виде гигантской синей руки будет установлен в Николаеве.
19:08
Фанаты «Зенита» провели акцию в память о погибших на подводной лодке «Курск»
Фанатский сектор санкт-петербургского «Зенита» провёл акцию в память о погибших на атомной подводной лодке «Курск» в 2000 году.
19:07
Овечкин нанёс символический удар по мячу перед матчем «Динамо» — «Зенит»
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанёс первый удар по мячу перед матчем пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Зенит».
19:05
В офисе Зеленского рассказали о праздновании Дня независимости Украины
В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского официально подтвердили, что празднование 28-й годовщины независимости страны будет проходить в «новом формате».
19:00
ФБР расследует смерть Эпштейна
Федеральное бюро расследований (ФБР) приступило к изучению обстоятельств смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна.
18:56
Лешуков и Семёнов стали полуфиналистами ЧЕ по пляжному волейболу
Илья Лешуков и Константин Семёнов победили в четвертьфинальном матче Чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Москве.