T-Online: «новый раунд ядерной игры мускулами» — Россия перебросила сверхзвуковые Ту-160 к границам США

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14:59 В Кремле нашли и обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны Комендант Кремля Сергей Хлебников сообщил, что на территории Московского Кремля обнаружили авиабомбу времён Великой Отечественной войны.

14:56 СМИ: Третьяковка и Эрмитаж заработали более 3,5 млрд рублей в 2018 году Третьяковская галерея и Эрмитаж заработали более 3,5 млрд рублей в 2018 году, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службы музеев.

14:55 Фёдор Бондарчук прокомментировал аварийную посадку А321 Режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук в беседе с kp.ru прокомментировал аварийную посадку самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.

14:55 Эксперт прокомментировал предложение создать в школах факультатив по киберспорту Глава Alpha Robotics Venture Владимир Белый в беседе с Newinform прокомментировал предложение создать в школах факультатив по киберспорту.

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14:54 Агент намекнул, что Барбашёв может вернуться в Россию Агент российского хоккеиста Ивана Барбашёва Дэн Мильштейн заявил, что его клиент может покинуть «Сент-Луис Блюз» и рассматривает предложения по обе стороны океана.

14:53 Глава Росавиации не исключил проверки ЛИИ Громова после ЧП с А321 Глава Росавиации Александр Нерадько не исключил проверки Лётно-исследовательского института имени Громова после инцидента с самолётом А321, экстренно севшем в поле в Московской области.

14:45 В омском Минздраве рассказали о состоянии найденного в лесу мальчика В Министерстве здравоохранения Омской области рассказали о состоянии трёхлетнего мальчика, который провёл в лесу более двух дней.

14:40 Медведев поручил подготовить документы по награждению экипажа А321 Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу подготовить документы по представлению к наградам членов экипажа самолёта А321, совершившего аварийную посадку в Московской области, пишет Интерфакс.

14:39 Источник: «Рубин» больше не будет публиковать видео с Шароновым из-за крупного штрафа Казанский «Рубин» откажется от публикации видео с Романом Шароновым из-за крупного штрафа, наложенного на клуб.

14:38 Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.

14:31 В комиссии при президенте России по вопросам развития авиации оценили действия экипажа А321 Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с НСН оценил действия экипажа самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил жёсткую посадку на кукурузном поле в Московской области.

14:31 Посадивших А321 в Подмосковье пилотов представят к наградам Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что экипаж самолёта Airbus A321, экстренно приземлившегося в Подмосковье, представят к наградам.

14:30 Эксперт прокомментировал жёсткую посадку А321 Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал жёсткую посадку самолёта A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.

14:28 В Госдуме прокомментировали аварийную посадку А321 Генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Антошкин в беседе со «Взглядом» прокомментировал аварийную посадку самолёта Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.

14:25 Пляжники Красильников и Стояновский победили в первом матче этапа Мирового тура Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили в стартовом поединке на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит на Фестивальной площади в «Лужниках».

14:24 Власти Раменского района рассказали о помощи пассажирам А321 Временно исполняющий полномочия главы Раменского района Николай Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о помощи пассажирам самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил жёсткую посадку на кукурузном поле в Московской области.

14:23 Власти Подмосковья заявили, что инцидент с А321 не связан со свалками Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин прокомментировал сообщения о связи свалок и жёсткой посадки самолёта A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле.

14:18 На Украине не исключили дефицита электроэнергии из-за Польши Представитель украинского лидера в кабинете министров Андрей Герус заявил, что экспорт электроэнергии в Польшу, осуществляемый за счёт одного из блоков Хмельницкой АЭС, приведёт к росту дефицита электричества в самой Украине.

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14:16 Лётчик-испытатель прокомментировал аварийную посадку А321 Генерал-майор в запасе Магомед Толбоев, Герой России, заслуженный лётчик-испытатель, в беседе с URA.RU прокомментировал аварийную посадку самолёта A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.

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14:09 Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.

14:07 Глава Росавиации назвал профессиональными действия пилотов А321 Глава Росавиации Александр Нерадько прокомментировал инцидент с самолётом А321, экстренно севшем в поле в Московской области.

14:05 Стали известны подробности ЧП с самолётом в аэропорту Ирландии Возгорание стойки шасси самолёта Boeing 767-300 стало причиной временной остановки работы ирландского аэропорта Шаннон.

14:05 В Совфеде отвергли обвинения Болтона «в краже технологий» Россией Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал голословными слова помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, который заявил, что Россия «крадёт технологии для разработки гиперзвукового оружия» у США.

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13:24 Путин и Ким Чен Ын обменялись телеграммами ко Дню освобождения Кореи Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами по случаю празднования 15 августа Дня освобождения Кореи от колониального правления Японии.

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12:33 Лавров анонсировал скорый визит главы МИД ФРГ в Россию Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ближайшие дни посетит Россию с рабочим визитом.