T-Online: «новый раунд ядерной игры мускулами» — Россия перебросила сверхзвуковые Ту-160 к границам США

Стартовал следующий «раунд ядерной игры мускулами» между Российской федерацией и Соединёнными Штатами, пишет T-Online. Москва перебросила на границу с американским штатом Аляска сразу два ядерных стратегических бомбардировщика Ту-160, поясняет немецкий новостной портал.
Стартовал следующий «раунд ядерной игры мускулами» между Российской федерацией и Соединёнными Штатами, сообщает T-Online.
Москва перебросила на границу с американским штатом Аляска сразу два ядерных стратегических бомбардировщика Ту-160, поясняет немецкий новостной портал.
Переброска российских бомбардировщиков прошла в рамках плановых лётно-тактических учений, отметили в Министерстве обороны России.
В результате сверхзвуковые Ту-160 пролетели без дозаправки более 6 тыс. км и приземлились на чукотском аэродроме Анадырь, уточняет T-Online.
Как подчёркивает новостной портал, перелёт ядерных стратегических бомбардировщиков, согласно сообщениям в российских СМИ, продемонстрировал, что Москва в состоянии перебросить Ту-160 таким образом, чтобы в случае необходимости они могли достичь Соединённых Штатов в течение 20 минут.
Плановые же лётно-тактические учения продлятся до конца недели, пишет немецкий новостной портал T-Online.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу подготовить документы по представлению к наградам членов экипажа самолёта А321, совершившего аварийную посадку в Московской области, пишет Интерфакс.
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Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с НСН оценил действия экипажа самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил жёсткую посадку на кукурузном поле в Московской области.
Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал жёсткую посадку самолёта A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.
Генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Антошкин в беседе со «Взглядом» прокомментировал аварийную посадку самолёта Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.
Временно исполняющий полномочия главы Раменского района Николай Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о помощи пассажирам самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил жёсткую посадку на кукурузном поле в Московской области.
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