T-Online Оригинал

T-Online: «новый раунд ядерной игры мускулами» — Россия перебросила сверхзвуковые Ту-160 к границам США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Стартовал следующий «раунд ядерной игры мускулами» между Российской федерацией и Соединёнными Штатами, пишет T-Online. Москва перебросила на границу с американским штатом Аляска сразу два ядерных стратегических бомбардировщика Ту-160, поясняет немецкий новостной портал.
T-Online: «новый раунд ядерной игры мускулами» — Россия перебросила сверхзвуковые Ту-160 к границам США
Reuters

Стартовал следующий «раунд ядерной игры мускулами» между Российской федерацией и Соединёнными Штатами, сообщает T-Online.

Москва перебросила на границу с американским штатом Аляска сразу два ядерных стратегических бомбардировщика Ту-160, поясняет немецкий новостной портал.

Переброска российских бомбардировщиков прошла в рамках плановых лётно-тактических учений, отметили в Министерстве обороны России.

В результате сверхзвуковые Ту-160 пролетели без дозаправки более 6 тыс. км и приземлились на чукотском аэродроме Анадырь, уточняет T-Online.

Как подчёркивает новостной портал, перелёт ядерных стратегических бомбардировщиков, согласно сообщениям в российских СМИ, продемонстрировал, что Москва в состоянии перебросить Ту-160 таким образом, чтобы в случае необходимости они могли достичь Соединённых Штатов в течение 20 минут.

Плановые же лётно-тактические учения продлятся до конца недели, пишет немецкий новостной портал T-Online.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
T-Online Германия Европа
теги
бомбардировщик гонка вооружений Россия США учения ядерное оружие
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров