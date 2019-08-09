Hill: США и Канада перехватили российские бомбардировщики недалеко от Аляски

Истребители США и Канады перехватили два российских бомбардировщика у берегов Аляски, пишет The Hill, ссылаясь на заявление Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки. Как подчеркнуло ведомство, оба самолёта оставались в международном воздушном пространстве и не нарушали границ других государств.

В четверг американские и канадские реактивные истребители перехватили два российских бомбардировщика недалеко от берегов Аляски, сообщает The Hill со ссылкой на заявление Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Как уточняет издание, два американских истребителя F-22 и два канадских CF-18 приблизились к двум бомбардировщикам Ту-95 «Медведь», способным нести на борту ядерное оружие, после того, как российские самолёты пересекли зону опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады в 300 км от берега Аляски. По информации Объединённого командования, оба бомбардировщика оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая границу суверенной территории США или Канады.

Американская газета напоминает, что полёты российских бомбардировщиков возобновились в 2007 году, после решения Москвы повысить свой военный потенциал. Пентагон считает, что такими полётами Россия старается продемонстрировать противникам свою военную мощь и подготовиться к возможным конфликтам. Неделю назад NORAD идентифицировало два российских противолодочных самолёта в том же районе. Ещё раньше, в мае, американским истребителям пришлось два раза приблизиться к самолётам из России в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски за два дня.

В то же время издание отмечает, что Соединённые Штаты также проводят похожие полёты в международном воздушном пространстве около границ России. Так, в июне российские истребители за три часа трижды перехватили американский самолёт над Средиземным морем. Шестой флот США назвал второй перехват «небезопасным», потому что российский самолёт «проводил высокоскоростной проход непосредственно перед самолётом миссии, что подвергало риску пилотов и экипаж». Российские военные оспаривают такую оценку своих действий.