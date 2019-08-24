Guardian: в Пхеньяне сравнили Помпео с «отравой» для переговоров о разоружении

Своей «избитой санкционной риторикой» госсекретарь США Майк Помпео «отравляет» переговоры о ядерном разоружении, заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо. Если США всё ещё «лелеют несбыточную мечту» о том, что смогут добиться всего только штрафными мерами, то КНДР остаются два варианта, пояснил северокорейский дипломат: оставить их наслаждаться этой мечтой или вернуть в реальность.

Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо обвинил госсекретаря США Майка Помпео в том, что он «отравляет» переговоры о ядерном разоружении, сообщает The Guardian. Прогресса в диалоге между Пхеньяном и Вашингтоном не наблюдается с провального саммита в Ханое, прошедшего в феврале, напоминает британское издание. Позже в июне лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Белого дома Дональд Трамп встретились на границе между Северной и Южной Кореей и договорились о возобновлении переговоров на рабочем уровне, но этого не произошло.

Пхеньян уже давно требует, чтобы Помпео заменили «более зрелым» человеком, продолжает британское издание. Ли Ён Хо назвал главного переговорщика Трампа стойкой отравой американской дипломатии и упрекнул в том, что он использует «избитую санкционную риторику».

«Он действительно достаточно бесцеремонный для того, чтобы произносить такие необдуманные слова, что нас только разочаровывает и вызывает сомнение, что с таким человеком мы сможем решить хоть какие-нибудь проблемы», — пояснил глава МИД КНДР.

Северокорейским дипломат также обвинил Помпео в том, что он «бросает тень» на переговоры и сказал, что госсекретаря больше волнуют его собственные политические амбиции, а не американская внешняя политика. «Если США всё ещё лелеют несбыточную мечту о том, что они смогут добиться всего с помощью санкций, то нам остаются только два варианта: или оставить их наслаждаться этой мечтой сколько их душе будет угодно или вернуть их в реальность» — заключил Ли.