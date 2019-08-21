Митт Ромни: Путин и Ким скорее заслуживают порицания, чем заискивания

Во время недавнего выступления сенатор и экс-кандидат в президенты США Митт Ромни раскритиковал внешнеполитическое поведение Дональда Трампа, хотя и не произнёс его имени вслух. Политик заявил, что американский лидер должен проявлять характер и понимать, что Владимир Путин и Ким Чен Ын «скорее заслуживают порицания, чем заискивания», передаёт The Hill.

Американский сенатор Митт Ромни нелестно отозвался о подходе Дональда Трампа к некоторым мировым лидерам. При этом он предпочёл не называть американского президента по имени, пишет The Hill.

«Такие люди, как Путин и Ким Чен Ын, скорее заслуживают порицания, чем заискивания. На мой взгляд, демонстрация личного характера — одна из самых главных обязанностей лидера нашей страны», — заявил политик во время выступления на форуме консервативного аналитического центра в Солт-Лейк-Сити.

Ромни, который был кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2012 года, стал более откровенно критиковать Трампа после возвращения в сенат. Он выступал против некоторых политических предложений главы Белого дома и осуждал его поведение, отмечает издание.

Не так давно сенатор открыто раскритиковал Трампа, который заявлял, что он готов принять компромат на своих соперников в президентской гонке 2020 года от иностранных правительств. По словам Ромни, такой «совершенно неприемлемый» подход «ударил бы в самое сердце американской демократии».

Демократы и некоторые республиканцы неоднократно неодобрительно высказывались об отношении Трампа к России и Северной Корее. Критики утверждают, что президент не смог занять «достаточно жёсткую позицию в вопросе нарушений прав человека в этих странах».

Время от времени американский президент в ярких выражениях описывал потенциал отношений между США и Россией. Но связи между странами оказались напряжены после того, как Москву обвинили в «хакерских атаках» на американские выборы 2016 года.

Президент США также выражал оптимизм относительно денуклеаризации Северной Кореи и появлялся на фотографиях в компании с лидером «изолированной страны». Трамп провёл два саммита с Кимом, но их вторая встреча в Ханое оказалась безрезультатной, напоминает The Hill.