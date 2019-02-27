Newsweek: Олбрайт извинилась перед Ромни за недооценку «российской угрозы»

В далёком 2012 году во время президентских выборов в США над республиканским кандидатом Миттом Ромни, бившим тревогу по поводу России, лишь посмеялись. Теперь же, как сообщает Newsweek, экс-госсекретарь страны Мадлен Олбрайт сочла нужным лично принести извинения Ромни и признала, что Вашингтон недооценил намерения Владимира Путина после холодной войны.

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт извинилась перед сенатором Миттом Ромни за то, что недооценивала Россию, сообщает Newsweek. Издание напоминает, что во время президентских выборов 2012 года на тот момент кандидата в президенты Ромни высмеяли, когда он заявил, что Москва — главный противник Вашингтона.

Во вторник 26 февраля во время своего выступления в комитете по разведке палаты представителей конгресса на заседании, посвящённом усилению авторитарных режимов по всему миру, Олбрайт заявила, что хотела бы принести извинения Ромни. По её словам, она неправильно оценила потенциал России и цели её лидера Владимира Путина.

«Полагаю, нам казалось, что когда холодная война закончилась… мы думали, мы в ней победили… Полагаю, мы забыли, что имеем дело с агентом КГБ. Я считаю, он очень умело притворялся, что у него на руках слабые карты. И я лично должна извиниться перед теперь уже сенатором Ромни, потому что, по-моему, мы недооценили то, что происходило с Россией… Путин вернул её в игру», — приводит слова Олбрайт Newsweek.

Как напоминает издание, когда в 2012 году республиканец Ромни боролся с Бараком Обамой за президентское кресло, во время крупных дебатов последний посмеялся над мрачными прогнозами соперника относительно России. «Когда вас спросили, какая самая большая геополитическая угроза стоит перед Америкой, вы ответили: Россия. Не «Аль-Каида»*, вы сказали: Россия. А сейчас, кстати, звонят 80-е и просят вернуть их внешнюю политику, потому что холодная война уже 20 лет как закончилась», — иронизировал Обама.

Тогда дебаты, как и сами выборы, окончились для Ромни поражением. Но теперь эксперты, выступающие перед конгрессом, всё чаще приходят к единому мнению, что Россия стала «одним из главных противников и для США, и для демократических ценностей».

Так, бывший генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен поделился с комитетом по разведке своими опасениями относительно того, что Россия пытается «отравить» западные демократии и СМИ. «Россия ответственна за 80 процентов всей деятельности по распространению дезинформации», — заявил Расмуссен.

Кроме того, тревожную тенденцию аналитики углядели и в том, что в таких странах как Китай, Иран и Венесуэла, а также среди американских союзниц вроде Турции, Венгрии или Польше всё большей популярностью пользуются лидеры, отвергающие демократические ценности.

Newsweek отмечает, что посвящённое авторитарным режимам заседание было первым открытым слушанием, проведённым в новой палате представителей, где с не столь давних пор большинство составляют демократы.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.