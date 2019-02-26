Le Figaro: внешняя политика Трампа преследует только одну цель — добиться его переизбрания

Внешнеполитические инициативы Дональда Трампа мотивируются исключительно его желанием победить на выборах 2020 года, пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар. По мнению журналиста, Трамп выстраивает свою внешнюю политику таким образом, чтобы получить тезисы для своей предвыборной программы, и ни о чём другом президент просто не думает.

В истории Соединённых Штатов Америки ещё ни разу не было момента, когда внешняя политика страны была настолько тщательно, как сейчас, сориентирована на достижение лишь одной цели — переизбрание президента Дональда Трампа, констатирует колумнист Le Figaro Рено Жирар. Как полагает журналист, Трамп, будучи «прагматичным» человеком, не стесняется предлагать амбициозные инициативы по самым разным направлениям, однако после промежуточных выборов, итоги которых стали «неоднозначными», президент поставил себе одну приоритетную цель — он решил более не тратить силы на работу, которая не помогает ему готовить предвыборную кампанию к президентской гонке 2020 года.

По мысли Жирара, стратегия Трампа на следующие выборы заключается в том, чтобы вновь мобилизовать свой основной электорат, поддержавший его в 2016-м, и параллельно привлечь дополнительные голоса неопределившихся избирателей. Как пишет обозреватель Le Figaro, Трамп уже наверняка сформировал «в уме» свою предвыборную программу, и опирается эта программа на «три простых идеи, каждой из которых он будет активно пользоваться»: «голосуйте за меня, ведь благодаря моей внутренней политике, на территорию США уже нельзя ввалиться как в трактир, благодаря моей экономической политике, до рекордно низких показатей упала безработица, а благодаря моей внешней политике, американская земля стала неприступной, а интересы США во всём мире защищены». «Фактическая достоверность во всех этих трёх темах играет мало роли; единственное, что действительно важно в политике — это ощущения», — комментирует «программу» Трампа сам Жирар.

Как напоминает журналист, 27 и 28 февраля американский лидер проведёт встречу с северокорейским «диктатором» Ким Чен Ыном. Трамп предлагает «своему новому «другу» незамысловатое решение — отказаться от ядерного оружия в обмен на полное снятие санкций с КНДР, в результате чего страна сможет жить так же, как живёт сейчас Вьетнам, оставшийся официально «коммунистическим», но не подвергающийся никаким эмбарго со стороны Вашингтона, пишет автор. Между тем, Трамп «никуда не спешит» — ему важно лишь, чтобы Пхеньян не начал снова проводить испытания балистических ракет или ядерного оружия, поскольку так американский президент сможет сказать избирателям, что «его смелая дипломатия позволила устранить ядерную угрозу, нависшую было над США», подчёркивает Жирар.

В отношениях с Китаем Трамп, больше года конфликтовавший с Пекином, сменил гнев на милость — он отложил на неопределённый срок увеличение пошлин на китайские товары с 10 до 25% и намекнул, что на его предстоящей встрече с Си Цзиньпином во Флориде может состояться подписание важного торгового соглашения, продолжает автор. Западные и азиатские фондовые рынки отреагировали на заявление американского президента крайне положительно, поскольку с большим вниманием относятся к «неисправностям в китайско-американском моторе»; тем не менее, Трамп был готов к затяжному конфликту с Китаем — но не ценой экономического кризиса в США, ведь такой кризис сразу же бы вменили в вину ему же, полагает обозреватель Le Figaro.

В свою очередь, Си Цзиньпин, выбирая «меньшее из двух зол», готов поддерживать переизбрание Трампа: несмотря на то, что Трамп иногда приводит китайцев в замешательство своей непредсказуемостью, одним своим качеством президент им всё же импонирует — он «абсолютно равнодушен к вопросам соблюдения прав человека», убеждён Жирар. В результате Пекин готов взять на себя обязательства по соблюдению неприкосновенности американской интеллектуальной собственности и увеличению импорта американских товаров, дав таким образом Трампу «дипломатическую победу», которую он сможет использовать в предвыборной кампании, считает журналист. Кибератаки китайцев на европейские кампании, впрочем, скорее всего не прекратятся, однако Трампу «на это плевать» — ведь он «никогда и не воспринимал США как благосклонного и бесплатного защитника европейцев», отмечает он.

«Внезапный интерес» Трампа к Венесуэле мотивирован прежде всего его желанием набрать побольше голосов избирателей-латиноамериканцев, которые в США часто придерживаются консервативных взглядов и «ненавидят кастристов», пишет Жирар. По мнению колумниста Le Figaro, Трамп не станет «нейтрализовывать» венесуэльского лидера Николаса Мадуро силовыми методами, однако в остальном сделает всё возможное, чтобы добиться его ухода. Никакого смысла применять американские войска Трамп не видит и в других регионах — в частности, в Сирии и в Афганистане, о которых средний американский избиратель не знает ровным счётом ничего, отмечает автор. По мысли журналиста, Трамп обязательно выведет войска из Сирии, и из Афганистана как только он сможет это сделать, не испортив себе имидж.

Чтобы не прослыть президентом, «продавшимся русским», Трамп отказался от попыток улучшить отношения с Московой как минимум до конца своего первого срока, полагает автор. «Как бы то ни было, Путин ему не слишком-то и помогает, если судить по аресту американского инвестора Майкла Калви, обозначившему отказ «силовиков» (руководителей российских силовых ведомств) создавать у себя правовое государство», — констатирует он.

«Является ли всё вышеперечисленное великой внешней политикой, достойной попасть в учебники истории? — в заключение пишет Жирар. — Вряд ли. Но Дональду Трампу на это пока наплевать…».