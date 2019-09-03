NYT: новые ракеты Пхеньяна опасны, как бы от них ни отмахивался Трамп

Президент США Дональд Трамп в официальных заявлениях регулярно преуменьшает важность ракетных испытаний, которые продолжает проводить Пхеньян: американский лидер убеждён, что поводов для беспокойства нет, поскольку речь идёт о ракетах малой дальности. Между тем, как пишет The New York Times, КНДР в последние месяцы удалось испытать сразу несколько новых ракет, одна из которых, по мнению экспертов, напоминает российский «Искандер». Как полагает обозреватель NYT, новые ракеты Пхеньяна будут нести угрозу не только для союзников Вашингтона в регионе, но и для расположенных там американских военных баз.

Северная Корея за последние месяцы провела целую серию ракетных испытаний — с мая нынешнего года Пхеньян в общей сложности запустил как минимум 18 ракет. Тем не менее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался об этих пусках в пренебрежительном тоне, заявляя, что речь шла о, «в общем-то, стандартных» испытаниях ракет малой дальности, и называя реакцию на них преувеличенной. Однако, как пишет The New York Times, американские разведывательные службы, а также независимые эксперты теперь пришли к выводу, что северокорейские испытания позволили лидеру страны Ким Чен Ыну обкатать ракеты с увеличенной дальностью и маневренностью, которые могут «задавить» американскую противоракетную оборону в регионе.

Как напоминает обозреватель NYT, министр обороны Японии Такэси Ивая на прошлой неделе заявил журналистам, что запущенные Пхеньяном в рамках большинства последних испытаний ракеты летели по «нестандартным траекториям», что позволяет предположить, что Северная Корея работает над программой разработки ракет для преодоления японских средств ПРО, развёрнутых Токио на море и на суше с применением американских технологий. Быстрое усовершенствование КНДР своих ракет малой дальности не только увеличит риски для Японии и Южной Кореи, но и создаст угрозу для как минимум восьми расположенных в этих странах американских военных баз, на которых дислоцированы более 30 тыс. военнослужащих, констатирует журналист американской газеты со ссылкой на проведённое редакцией исследование испытательных полигонов.

По словам господина Трампа, Ким Чен Ын лично обещал ему во время их встречи в Сингапуре более года тому назад воздержаться на время переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном от испытаний межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия — и, несмотря на то что серьёзных встреч между двумя сторонами после второго саммита в Ханое в феврале этого года пока не проводилось, своё обещание северокорейский лидер сдержал, говорится в материале NYT. Однако государственные СМИ КНДР на прошлой неделе прямо заявили о том, что страна не собирается придерживаться подобных ограничений в других ракетных технологиях, сообщает издание.

Продолжая испытывать ракеты малой дальности, господин Ким сумел посеять раздор между США и их главными союзниками в Азии, полагает автор статьи. Это особенно явно проявилось во время недавней встречи между Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ: когда во время их совместной пресс-конференции Трамп вновь высказался о северокорейских испытаниях пренебрежительно, Абэ, который обычно выступает как верный сторонник американского лидера, был вынужден ему возразить, заявив журналистам, что все без исключения испытания Пхеньяна являлись нарушением резолюций Совбеза ООН. Американский президент, по всей видимости, не желает допускать заявлений или шагов, которые могли бы испортить его, как он сам считает, тёплые отношения с Кимом, поскольку те, по мысли Трампа, имеют огромное значение для переговоров между США и Северной Кореей, предполагает автор. Сам Ким, впрочем, «без стеснения хвастается» последними достижениями своей страны в плане ракетных технологий — многие испытания он посещает лично и публикует фотографии празднующих успешные запуски северокорейских инженеров, подчёркивает журналист.

По данным NYT, Северной Корее в последние месяцы удалось испытать как минимум три новых варианта ракет и продемонстрировать свою способность успешно запускать твердотопливные ракеты, которые можно проще замаскировать в горной местности, а также устанавливать на подвижные пусковые установки и запускать до того, как успеют отреагировать США. Кроме того, отдельные образцы испытанных ракет принадлежат к новому поколению, способному низко летать и непредсказуемо маневрировать, обходя таким образом стандартные средства ПРО, размещённые американцами в регионе, предупреждает обозреватель издания.

Согласно оценкам американских и европейских экспертов, одна из новых северокорейских ракет напоминает российский «Искандер», способный подлетать к цели на низкой высоте, а затем резко пикировать на неё, избегая таким образом ПРО противника, говорится в материале. Ещё одна новая ракета, испытанная в конце июля и начале августа, имеет усовершенствованную пусковую установку — по словам американских экспертов, она способна запускать «неизвестное» количество ракет одновременно, тогда как более старая установка была ограничена восьмью, подчёркивает автор. Наконец, в начале августа КНДР испытала третью новую ракету, однако о ней практически ничего не известно, пишет журналист.

Как отмечает обозреватель NYT, «провокационное поведение» Северной Кореи показывает, что Пхеньян сам реализует «стратегию максимального давления» в отношении США: если в 2015—2016 годах ракетные испытания КНДР «поразительно» часто оказывались неудачными, то к 2017-му — первому году господина Трампа на посту президента — Ким, внедрив новую конструкцию ракет, провёл 14 успешных пусков ракет средней и большой дальности и испытал самое мощное в истории своей страны ядерное оружие, а в США впервые заговорили о том, что у Пхеньяна могло появиться оружие, способное бить по американской территории. Именно успехи Пхеньяна сподвигли Трампа на дипломатические шаги — он встретился с северокорейским лидером в Сингапуре, став таким образом первым президентом США, лично повстречавшим члена династии Ким.

После этой встречи Северная Корея даже прекратила испытания почти на год, очевидно, рассчитывая на то, что Вашингтон ослабит свои санкции в отношении страны, однако во время второй встречи между лидерами в Ханое в феврале нынешнего года, дипломатия «забуксовала»: Ким предложил американской стороне закрыть всего один ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне в обмен на снятие наиболее жёстких санкций, однако Трамп по настоянию своего госсекретаря Майка Помпео и советника по делам нацбезопасности Джона Болтона от подобных условий отказался, говорится в статье NYT. Теперь же Ким, по всей видимости, возвращается к старой, но проверенной тактике, наращивая испытания для демонстрации новых достижений Пхеньяна в плане ракетных технологий, полагает автор.