NZZ: Япония вооружается, пока США беспечно мирятся с ракетными испытаниями Пхеньяна

Япония встревожена тем, что глава Белого дома Дональд Трамп «беспечно мирится» с ракетными испытаниями Северной Кореи, пишет Neue Zürcher Zeitung. Поэтому японцы продолжают вооружаться и в очередной раз увеличили военный бюджет страны, сообщает швейцарское издание.

Япония встревожена тем, что президент США Дональд Трамп «беспечно мирится» с ракетными испытаниями Северной Кореи, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Поэтому японцы продолжают вооружаться и в очередной раз увеличили военный бюджет страны, сообщает автор статьи Мартин Фритц.

Глава Белого дома попросту «терпит» действия Пхеньяна, подчёркивает журналист Neue Zürcher Zeitung.

«Это не делает меня счастливым, но Ким не нарушает наших договорённостей», — признался Дональд Трамп.

Как заявил, в свою очередь, на днях министр обороны Японии Такэси Ивая, при помощи новых ракет Северная Корея якобы намерена прорвать противоракетную оборону Страны восходящего солнца.

Что же касается военного бюджета, то в 2020 году Япония потратит на армию 49,2 миллиарда швейцарских франков. Это на 1,2% больше, чем в 2019 году, уточняет Фритц.

«На развёртывание системы Aegis Ashore предусмотрено 12,1 миллиардов йен. В гораздо более крупную сумму японцам, однако, обойдутся шесть истребителей F-35B. В общей же сложности Япония планирует закупить в ближайшем будущем 40 подобных истребителей и применять их с кораблей. Кроме того, уже в этом году начнётся реконструкция эсминца «Изумо», который таким образом станет первым авианосцем Японии после окончания Второй мировой войны», — отмечает журналист швейцарского издания.