В стремлении стать мировой сверхдержавой США подкупали многие страны, которые были готовы проявлять покорность, так как Америка предлагала очень выгодные условия. Однако, как пишет издание Sohu, один из «младших братьев» все же пошёл наперекор и построил семь «почти авианосцев». Теперь военно-морской флот Японии сильнее, чем у многих стран мира, что заставляет задуматься о том, кто же сегодня является главным геополитическим противником США.

В стремлении к мировому господству США подкупили многих «младших братьев» на всех стратегических направлениях. Как пишет Sohu, эти страны готовы проявлять покорность, так как Америка предлагает делать это на очень выгодных условиях, от которых просто невозможно отказаться. Например, чтобы укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, США тайно поддерживают Израиль, ежегодно отправляя туда военную помощь в огромных размерах.

Как отмечает издание, помимо Израиля всевозможную поддержку получала и Япония. США также придают ей большое значение из-за особенностей географического положения, позволяющего контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион. Вторая мировая лишила Японию большей части её национальной мощи, а после её завершения страны-победительницы разделили её вооружённые силы и установили строгие ограничения для их развития. Для Японии было вполне логичным установить военное сотрудничество с США, однако Токио сделал важный шаг — построил семь «почти авианосцев».

«Почти», объясняет автор статьи, потому что внешне они совершенно не похожи на обычные авианосцы, но их внутреннюю конструкцию не отличить. Достаточно лишь слегка модифицировать эти корабли, чтобы «превратить» их в настоящие авианосцы.

США располагают 11 авианосцами, в то время как большинство других стран не имеют возможности заняться разработками кораблей такого типа, а если и могут это сделать, то владеют всего одним или двумя авианосцами. Отсюда напрашивается вывод: военно-морской флот Японии сильнее, чем у многих стран мира.

«Больше пугает то, что «ответственные» за Японию Соединённые Штаты могут и вовсе не заметить происходящих с ней перемен. Этим можно косвенно объяснить растущую отстранённость в отношениях между двумя странами. История вражды между США и Японией наводит на мысль о том, что Россия уже давно перестала быть главным противником Америки», — заключает автор статьи.