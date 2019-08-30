Sohu: семь «почти авианосцев» делают Японию главным противником США
В стремлении к мировому господству США подкупили многих «младших братьев» на всех стратегических направлениях. Как пишет Sohu, эти страны готовы проявлять покорность, так как Америка предлагает делать это на очень выгодных условиях, от которых просто невозможно отказаться. Например, чтобы укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, США тайно поддерживают Израиль, ежегодно отправляя туда военную помощь в огромных размерах.
Как отмечает издание, помимо Израиля всевозможную поддержку получала и Япония. США также придают ей большое значение из-за особенностей географического положения, позволяющего контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион. Вторая мировая лишила Японию большей части её национальной мощи, а после её завершения страны-победительницы разделили её вооружённые силы и установили строгие ограничения для их развития. Для Японии было вполне логичным установить военное сотрудничество с США, однако Токио сделал важный шаг — построил семь «почти авианосцев».
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