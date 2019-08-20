Mainichi: российская делегация на Хоккайдо перенимает опыт борьбы с мусором

Российская делегация, в состав которой вошли чиновники из Сахалинской области и жители острова Кунашир, прибыла на Хоккайдо для знакомства с японскими объектами инфраструктуры. В частности, россияне планируют осмотреть заводы по переработке и сжиганию мусора, чтобы позднее применить этот опыт в рамках возможного ведения совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, пишет Mainichi Shimbun.

Группа россиян прибыла в понедельник в японскую префектуру Немуро, расположенную на самом севере острова Хоккайдо, чтобы осмотреть объекты инфраструктуры и ознакомиться с деятельностью местных мусороперерабатывающих предприятий. Этот пятидневный визит осуществляется в рамках подготовки к одному из совместных экономических проектов, касающихся возможного ведения совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, за территориальную принадлежность которых до сих пор спорят Москва и Токио, сообщает Mainichi Shimbun.



Российская делегация, в состав которой вошли чиновники из Сахалинской области и жители острова Кунашир, пробудет на Хоккайдо до пятницы и планирует осмотреть, в частности, японские предприятия по переработке отходов и местный мусоросжигательный завод, говорится в статье. Ещё в 2016 году Россия и Япония договорились начать переговоры о возможности ведения на Южных Курилах совместной экономической деятельности в надежде, что это поможет преодолеть разногласия и способствует укреплению взаимного доверия, пишет Mainichi Shimbun.



Обе страны стремятся урегулировать давний территориальный спор вокруг островов, который помешал им подписать мирный договор после завершения Второй мировой войны, отмечает автор. Стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора налаживание сотрудничества по пяти направлениям хозяйственной деятельности, включая переработку отходов, развитие аквакультуры, туризма, тепличных хозяйств и ветроэнергетики.



И нынешний визит российской делегации на Хоккайдо также проходит в рамках укрепления этой совместной инициативы, говорится в статье. Япония также предложила России поставить оборудование для компрессионной переработки отходов, однако жители Южных Курил надеются на строительство мусоросжигательного завода, сообщает Mainichi Shimbun со ссылкой на «осведомлённые источники».



Премьер-министр Японии Абэ Синдзо попытался «совершить прорыв» в переговорах относительно заключения мирного договора во время последней встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в июне на полях саммита G-20 в японской Осаке, но прогресс был довольно незначительным, отмечается в статье. В то же время оба лидера договорились содействовать развитию совместной экономической деятельности на Южных Курилах, благодаря чему был намечен первый «пилотный» тур для японских туристов на южную часть Курильских островов. Предполагается, что участники этого тура смогут посетить Кунашир и Итуруп в период с 11 по 16 октября, напоминает Mainichi Shimbun.