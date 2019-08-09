Diplomat: ставка Японии на энергетическое сотрудничество в обмен на решение курильского вопроса рискует не оправдаться

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо надеется решить вопрос принадлежности Курильских островов при помощи инвестиций в российский проект по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2», пишет The Diplomat. Однако Токио рискует так и не добиться своего, лишившись экономического рычага, так как инвестициями повысит доверие к России в Арктике.

Правительство Японии надеется добиться подвижек в переговорах относительно принадлежности Курильских островов с Россией участием в совместных энергетических проектах, пишет The Diplomat.

Так, японский консорциум Mitsui/Jogmec купил долю размером 10% в проекте компании «Новатэк» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове «Арктик СПГ 2». Подписание соответствующего договора одобрил премьер-министр Японии Абэ Синдзо, подчеркнув, что сделка «облегчит усилия России по развитию Арктики и гарантирует стабильные энергетические поставки» в его страну.

Энергетический вопрос представляет собой одну из важнейших составляющих российско-японских экономических отношений. Так, по данным Международного торгового центра, около 69% импорта из России в Японию — это поставки энергетических ресурсов.

Вместе с тем энергетика является одним из наиболее мощных инструментов в арсенале Токио. Абэ Синдзо считает сферу важнейшим элементом переговоров по разрешению территориального спора вокруг Курильских островов. Администрация нынешнего премьер-министра сделала это своей основной целью, надеясь, что прорыв в переговорах поможет «открыть новые горизонты в японской дипломатии».

Более того, японские компании Mitsubishi и Mitsui участвуют в создании нефтегазового проекта «Сахалин-2», который является одним из немногих российских соглашений о совместной разведке и разработке. С началом его создания в декабре 2008 года «Сахалин-2» стал первым столпом российского экспорта сжиженного природного газа в Восточную Азию и фундаментальным шагом в развитии ресурсной базы Москвы на Дальнем Востоке.

Не менее важную роль должен взять на себя и проект «Арктик СПГ 2», общий объём инвестиций в который составит немногим более $20 млрд. Так, уже к 2025 году Россия намерена повысить производство сжиженного природного газа до 73 млн тонн с 12,8 млн тонн в 2018 году. Пуск первой из трёх линий запланирован уже на 2023 год, с поэтапным вводом объекта в 2023—2025 годах.

В настоящее время около 60% японского импорта сжиженного природного газа приходится на Австралию, Малайзию и Катар. Таким образом, «Арктик СПГ 2» позволит стране диверсифицировать энергетику.

Тем не менее, учитывая снижение потребностей Японии в данном сырьевом ресурсе и возрождение атомной энергетики страны, участие Токио в проекте The Diplomat называет решением преимущественно политическим.

Равную с японской долю в «Арктик СПГ 2» имеет Китай, примером успешного сотрудничества России с которым является «Ямал СПГ». Таким образом, присоединение Японии к «Арктик СПГ 2» также откроет стране беспрецедентные возможности взаимодействия с китайскими компаниями в одном из важнейших российских энергетических проектов следующего десятилетия.

Хотя участие Японии в нём является фундаментальным шагом в разработке программы экономического и дипломатического сотрудничества с Россией, оно также согласуется с готовностью Абэ Синдзо перейти от конкуренции к сотрудничеству с Китаем. The Diplomat полагает, что это позволит начать «новую эру» в отношениях Токио и Пекина, делая их «соседями и партнёрами».

При этом интернет-портал отмечает, что пока рано судить о том, как участие Японии в «Арктик СПГ 2» отразится на переговорах, на данный момент позиция России в этом вопросе остаётся неизменной.

Кроме того, Токио пока далеко до сотрудничества Москвы и Пекина, в которое правительство Абэ Синдзо, кажется, не может, да и не хочет вбивать клин. Таким образом, отмечает The Diplomat, совместных энергетических проектов может быть недостаточно для подвижек в переговорах вокруг Курильских островов, что осложнит экономическое сотрудничество двух стран. С другой стороны, японские инвестиции неизбежно укрепят доверие к позициям России в Арктике, а значит, сделают сотрудничество с ней более привлекательным для других стран Азии, несмотря на западные санкции.