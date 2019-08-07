Sankei призывает Токио пересмотреть стратегию по возвращению «исконно японских» Курил

Визит Дмитрия Медведева на остров Итуруп показывает, что у администрации Владимира Путина нет намерений серьёзно вести с Японией переговоры по Южным Курилам. Как пишет издание Sankei Shimbun, администрация премьер-министра Японии Абэ Синдзо должна осознать это и полностью пересмотреть стратегию по возвращению «исконно японских «северных территорий».
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил остров Итуруп. Как пишет Sankei Shimbun, это четвёртый раз, когда он совершает визит на «исконно японские «северные территории», и своим появлением там российская власть хочет «упрочить незаконную оккупацию».
Как отмечает издание, у администрации Путина нет намерений серьёзно вести с Японией переговоры по Южным Курилам, и администрация премьер-министра Японии Абэ Синдзо должна осознать это и полностью пересмотреть стратегию в отношении России. Японскому лидеру следует отменить поездку на Восточный экономический форум, который пройдёт в сентябре во Владивостоке.
Премьер Абэ проявил энтузиазм в отношении переговоров по мирному договору с Россией и провёл 26 встреч с президентом Путиным. Он пытался укрепить доверие с Россией за счет экономического сотрудничества, чтобы это привело к урегулированию территориальной проблемы. Однако несмотря на это, никаких подвижек по проблеме «северных территорий» не произошло. Российская сторона продолжает отрицать само существование территориальной проблемы, а также наращивает военную мощь на Курилах: прошлым летом на Итурупе были развернуты истребители Су-35.
«Нынешний визит на Итуруп прошёл на фоне укрепления военных отношений между Россией и Китаем, а также диссонанса в военном сотрудничестве Японии, США и Южной Кореи. Если не отреагировать со всей решимостью, влияние Китая и Южной Кореи расширится. Кроме того, можно оказаться в стратегическом капкане России, которая хочет расшатать союз Японии, США и Кореи», — заключает японское издание.
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