NHK: Токио не принимает протест Москвы по поводу «японских» Курил на G20

МИД России направил Токио ноту протеста из-за того, что в материалах к саммиту G20 Южные Курилы были отмечены как японская территория. Впрочем, как заверила NHK японская сторона, она протест не принимает, поскольку настаивает, что острова исторически принадлежат Токио и были «незаконно оккупированы» после Второй мировой войны.
Российский МИД выразил протест Токио из-за того, что на картах в материалах к саммиту G20 Южные Курилы были изображены японской территорией, сообщает NHK.
Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ноту протеста вручили японскому посольству в Москве в четверг 4 июля. По словам дипломата, Россия обвинила Токио в «злоупотреблении функциями председателя» G20 «в целях продвижения необоснованных территориальных претензий» к России.
Ресурс отмечает, что, говоря о материалах к саммиту, Россия имеет в виду видео с изображением карты Японии, на которой Южные Курилы были отмечены тем же цветом, что и основная территория страны.
Японская сторона заверила NHK, что она не принимает протест России. Токио якобы объяснил Москве свою позицию: японские власти настаивают, что Курилы исторически являются частью территории их страны и были «незаконно оккупированы» после Второй мировой войны. Россия же хочет, чтобы Япония признала, что острова стали частью её территории по итогам войны.
Источник напоминает, что на полях всё того же саммита «Большой двадцатки» 29 июня состоялась встреча между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Абэ Синдзо, на которой лидеры подтвердили своё намерение продолжать переговоры по заключению официального мирного соглашения, так и не подписанного после Второй мировой войны.
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