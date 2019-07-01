Mainichi Shimbun: Японии нужно пересмотреть стратегию по возвращению «северных территорий»

Японское правительство серьёзно изменило курс по возврату Курильских островов и пошло на несколько компромиссов, однако это не принесло желаемых результатов. Как пишет издание Mainichi Shimbun, японскому премьеру Абэ Синдзо следует сделать выводы по своим просчётам и полностью пересмотреть стратегию действий.

Несмотря на то что правительство Японии серьёзно изменило курс по возврату Курильских островов и пошло на несколько компромиссов, это не принесло никаких результатов. Как пишет Mainichi Shimbun, премьер-министр Японии Абэ Синдзо провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным, однако дело ограничилось только продвижением экономического сотрудничества.

В прошлом году во время переговоров в Сингапуре премьер Абэ объявил о начале переговоров на основе Советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации говорится о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан, однако ни слова не сказано о Кунашире и Итурупе. Во время переговоров японский премьер также воздержался от первоначальных постулатов «острова — исконно японская территория» и «незаконная оккупация Россией», чтобы смягчить позицию России. Однако всё пошло не по сценарию японского премьера.

Россия подчеркнула, что обязательным условием для подписания мирного договора является признание Японией законности владения Южными Курилами и российского суверенитета над островами.

Экономический кризис бросил тень на популярность Путина, даже прошли демонстрации против возврата островов, поэтому, вероятно, российскому президенту пришлось ужесточить свою позицию. Ухудшение американо-российских отношений также осложнило переговоры. Путин неоднократно выражал опасения в связи с тем, что после возврата островов Японии на них могут быть развернуты американские войска. В результате Абэ не удалось подвести переговоры к возврату двух островов, а Россия, в свою очередь, стала более акцентированно подчёркивать, что территории принадлежат ей законно.

«Абэ следует сделать выводы по своим просчётам. Есть серьёзные разногласия по историческим проблемам и вопросам безопасности, и премьер-министру следует полностью пересмотреть стратегию», — заключает японское издание.