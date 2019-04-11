Asahi Shimbun: Россия вкладывается в Курилы, чтобы снизить накал страстей вокруг будущего островов

Развитию островов Южных Курил правительство России стало уделять повышенное внимание, особенно в последнее время, пишет Asahi Shimbun. Туда проложен высокоскоростной интернет, объявлено о ряде проектов в сфере туризма и жилищного строительства. По мнению японского издания, это делается, с тем чтобы понизить накал страстей вокруг разговоров о возможном возврате островов Японии, которые возникли после ряда встреч лидеров России и Японии.

С учётом роста общественных настроений против возвращения Японии спорных «северных территорий» Россия наращивает усилия по развитию одного из островов Малой Курильской гряды, пишет Asahi Shimbun.

Японское издание напоминает, что Токио оспаривает у России четыре острова: Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан. Они были захвачены Советским Союзом в конце Второй мировой войны, и Япония требует их возвращения.

О развитии Шикотана речь зашла сравнительно недавно. Особенно актуальной эта проблема стала после того, как об этом острове, отмечает Asahi Shimbun, заговорили на саммитах между Россией и Японией в 2018 году, в частности, на встрече президента Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Тогда они договорились ускорить переговоры по заключению мирного договора.

Правительство России, видя негативное отношение россиян к передаче островов Японии, привлекло внимание населения к тому, что оно не оставляет без внимания развитие этих территорий, — и было объявлено о ряде инвестиционных проектов.

По информации Asahi Shimbun, уже в конце февраля этого года были проложены подводные оптоволоконные кабели, обеспечив жителей Южных Курил высокоскоростным интернетом. Национальное телевидение, отмечает издание, отрапортовало, что в этот проект было вложено более 3 млрд рублей. Оно также процитировало слова представителя президента России Сергея Иванова, который заявил: «Никаких переговоров ни о какой передаче и близко и в помине нет».

Российское правительство рассматривает ещё три проекта по развитию Курил, в частности, в сфере туризма и жилищного строительства. По предварительной оценке, говорится в статье, они потребуют финансирования в размере 356 млн рублей и создадут более 200 дополнительных рабочих мест.

В то же время японское издание напоминает, что жители Шикотана в последнее время стали жаловаться, что перспектива возвращения острова Японии негативно влияет на приток инвестиций. Поэтому, чтобы смягчить накал страстей и успокоить россиян, правительство объявило о новых проектах развития Курил.