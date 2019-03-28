Asahi Shimbun: Россия предупредила японцев, чтобы не ждали никакого бартера по Курилам

Посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что Москва не собирается отдавать Токио Курильские острова в обмен на инвестиции. Кроме того, по словам дипломата, две страны должны подписать мирное соглашение, направленное на выстраивание добрососедских и партнёрских отношений, пишет Asahi Shimbun.
На недавней лекции российский посол в Японии Михаил Галузин повторил позицию Москвы по Курилам. Он дал понять, что Токио не стоит надеяться, что ему удастся «купить» острова с помощью инвестиций, пишет Asahi Shimbun.
«Мы не будем передавать (Курильские. — ИноТВ) острова в обмен на японские инвестиции. Мы не станем придерживаться такого подхода, как бартерная сделка», — заявил дипломат.
Галузин подчеркнул важность заключения формального мирного соглашения, в основе которого лежит совместная советско-японская декларация 1956 года. Согласно этому документу, два из четырёх «спорных» островов могут быть возвращены под контроль Токио, поясняет издание.
«Необходимо соглашение, направленное на выстраивание добрососедских и партнёрских отношений. Это должен быть пакт, который будет шире того, что следовало подписать сразу по завершении Второймировойвойны», — заявил посол.
Он призвал японское правительство признать, что Курилы стали российскими по итогам Второй мировой. Кроме того, по его словам, Токио необходимо развеять опасения Москвы относительно того, что на двух возвращённых островах могут быть развёрнуты американские войска.
В попытке сдвинуть переговоры по Курилам с мёртвой точки премьер-министр Синдзо Абэ отказался от давней привычки называть острова «исконно японскими территориями». Но, как отметил в своей речи Галузин, этот термин используется в новых школьных учебниках. «Этошлётневерныйсигнал», — подчеркнул дипломат.
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга отреагировал на критику Галузина. По словам чиновника, юридическая позиция Токио по «северным территориям» остаётся неизменной и содержание учебников не шлёт никаких неверных сигналов.
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