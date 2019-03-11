JT: договориться по Курилам — одно, а ратифицировать договор будет сложнее

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, похоже, согласен на то, чтобы Россия отдала Японии только два острова Курил из четырёх, что составляет лишь 7% оспариваемой территории. Однако, по словам автора статьи в The Japan Times, даже если договор страны подпишут, у Абэ могут быть проблемы с его ратификацией, ведь только 11% японцев поддерживают такое решение вопроса.

Российские и японские дипломаты ведут переговоры, которые позволяют рассчитывать на подписание в скором времени мирного договора между двумя станами. Более того, называется даже дата — июнь этого года, когда Путин приедет в Японию на саммит «Большой двадцатки». И прежде всего такой договор должен решить вопрос о принадлежности Курильских островов, полагает автор статьи в The Japan Times. Джеймс Браун.

Он напоминает, что Япония долгое время настаивала на возвращении ей четырёх островов Курильской гряды, но с некоторых пор речь идёт только о двух самых маленьких — Шикотан и Хабомаи. Как отмечает автор статьи, получается, что Синдзо Абэ теперь согласен даже на такое решение, хотя оно и предполагает передачу всего 7% от всей спорной территории.

Джеймс Браун подчёркивает, что в этом заключается большая уступка Японии, тем более что Россия говорила, что при заключении мирного договора никакой автоматической передачи островов не будет, а будут лишь оговорены условия их перехода.

Япония, скорее всего, видит этот процесс так: граница будет изменена сразу, но Россия сможет какое-то определённое время управлять территорией по-старому. В таком случае переход будет мягким и не станет для местных жителей слишком резким. По крайней мере, именно такое решение Токио предлагал Борису Ельцину в 1998 году.

Впрочем, помимо территориального вопроса, в соглашении будут затронуты и другие проблемы. Например, автор статьи предполагает формулировки о дружбе и взаимном ненападении. В таком случае Москва перестанет опасаться, что Япония как союзник США будет помогать им в каких-либо агрессивных действиях против России. По некоторым данным, Япония даже обещала, что не станет размещать на территории переданных ей островов американские базы.

Премьер-министр Японии, вероятно, считает, что его уступок и заверений достаточно для прорыва. Однако автор статьи отмечает, что в этом деле есть серьёзные препятствия. Если позиция Японии смягчилась, позиция России, наоборот, ужесточилась. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров стал говорить, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над Курильскими островами.

Кроме того, и сам Абэ, если и захочет заключить такой договор, столкнётся с недовольством внутри страны, полагает автор статьи. Он не объяснил своему народу, отчего изменил позицию с четырёх островов на два, ссылаясь на тайну переговоров. Потому, судя по опросам, только 11% японцев поддерживают этот вариант с двумя островами. Так что даже нет гарантий, что подобный договор будет ратифицирован, и шансов на это становится всё меньше по мере того, как близится конец премьерского срока Абэ в 2021 году.

Абэ поставил свои отношения с Россией в приоритет, и он старается исполнить своё обещание разрешить проблему с островами. Однако есть опасения, что он обсуждает договор, который может принять только он сам и его приближённые, предупреждает автор статьи в The Japan Times.