Nikkei: санкции и сланцевая революция США привели российский СПГ в Азию

Сегодня Россия активно развивает производство сжиженного природного газа и даже пригласила японские компании участвовать в проекте на Ямале. Как отмечает Nikkei Asian Review, в условиях западных санкций и усиления США в качестве мирового экспортёра нефти и газа Москве нужны азиатские рынки и партнёры.

Российская энергетическая компания «Арктик СПГ-2», дочернее предприятие «НОВАТЭК», базируется на Ямальском полуострове, пишет Nikkei Asian Review. Условия в регионе очень суровые, даже по меркам разработок сжиженного природного газа (СПГ), которые нередко располагаются в джунглях или пустынях.

На ненецком языке название полуострова представляет собой сочетание двух слов «земля» и «конец». В то время как Ямал славится своими природными ресурсами, температуры здесь порой опускаются до -60 °C, поэтому для добычи полезных ископаемых приходится пробиваться сквозь вечную мерзлоту, а для их транспортировки использовать ледоколы.

Как отмечает издание, Россия относительно недавно активно занялась СПГ, поскольку большинство своего газа она транспортирует с помощью трубопровода. Первый проект НОВАТЭК был запущен в 2017 году, а затем для участия уже во втором проекте было решено пригласить японские компании Mitsubishi и Mitsui. Токио лишь рад возможности углубить сотрудничество с Россией, поскольку он всё ещё надеется таким образом помочь урегулированию давних территориальных противоречий по Южным Курилам. Ещё до Ямала Россия начала добывать СПГ на Дальнем Востоке, и в этом проекте тоже задействованы японские компании.

По мнению Nikkei Asian Review, главная причина, почему Россия так стремительно ударилась в проекты с СПГ, кроется в позиции президента Владимира Путина, который считает, что развитие Дальнего Востока является поворотным для страны. Чтобы сохранить своё положение ведущего поставщика энергоресурсов, Москва должна заполучить азиатские рынки, спрос на которых стремительно растёт. А для того чтобы доставлять газ на дальние расстояния, трубопровода будет недостаточно, и здесь необходим сжиженный газ.

Кроме того, российскому развороту на восток способствуют ещё два фактора: стремление Европы избавиться от слишком сильной зависимости от поставляемого Москвой газа, а также усиление США в качестве мирового поставщика нефти и газа. Со строительством предприятий по сжижению сланцевого газа в штатах Техас и Луизиана Америка сумела не только удовлетворить внутренний спрос, но и выйти на мировой рынок в качестве экспортёра. Это спутало карты конкурентам. Ресурс объясняет, что предназначавшийся США СПГ из Африки и с Ближнего Востока пришлось перенаправлять в Европу, и это создало угрозу российской «почти монополии» и подтолкнуло её к переориентации на азиатские рынки.

В условиях западных санкций Москве нужны покупатели из Азии, в особенности Япония, которая является крупнейшим мировым импортёром СПГ, подчёркивает Nikkei Asian Review. Японский капитал может оказать существенную поддержку в освоении Арктического региона. Однако ямальскому газу могут составить конкуренцию уже появившиеся в Азии поставки американского СПГ. Так что, несмотря на давление Токио и перспективность сотрудничества с Россией, японские компании должны решить, в какой проект они будут вкладываться.

Ещё одно осложнение во всей ситуации — Саудовская Аравия, которая, планируя масштабное расширение на энергетическом рынке, имеет виды на арктический СПГ. «Если проектом вплотную займутся Россия и Саудовская Аравия, Япония окажется в тени», — предупреждают японские источники. Увязнув в эпицентре глобального противостояния Москвы, Эр-Рияда и Вашингтона за «энергетическое господство», Токио вряд ли останется невредимым, предупреждает издание.