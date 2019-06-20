Аналитик Japan Times: Японии не вернуть Курилы — нужно соглашаться на безвизовую зону

Правительству Абэ Синдзо пора признать, что, на какие бы уступки оно ни шло, Россия не намерена возвращать Японии ни один остров Южных Курил, утверждает политолог Джеймс Браун в The Japan Times. Куда полезнее для Токио — согласиться на создание безвизовой зоны с Сахалином, которая, хотя и не поможет получить территории обратно, обеспечит японцам к ним доступ и влияние на них.

28 июня президент России Владимир Путин приедет в Японию на саммит G20, однако вряд ли этот визит принесёт долгожданный прорыв по «территориальному спору» между Москвой и Токио, пишет в The Japan Times доцент политологического направления японского филиала Университета Темпл Джеймс Браун.



И тем не менее, по словам аналитика, премьер-министр Абэ Синдзо всё же «ещё может кое-что спасти из крушения его российской политики», согласившись на предложение Москвы по созданию безвизовой зоны на территории между Хоккайдо и Сахалинской областью, включающей Южные Курилы. Это, конечно, острова Японии не вернёт, но хотя бы «обеспечит возвращение японцев на острова», отмечает автор статьи.



Вот уже на протяжении трёх лет Абэ упорно пытается урегулировать территориальный вопрос с Россией, препятствующий заключению мирного соглашения между двумя странами, которое так и не было подписано после окончания Второй мировой войны. В 2016 году в рамках только провозглашённого «нового подхода» к отношениям с Россией премьер-министр поспешил налаживать личные отношения с президентом Путиным и предлагать экономическую помощь.



В ноябре 2019 года Токио даже «пошёл на уступки» и согласился вести переговоры с Москвой на базе совместной советско-японской декларации 1956 года, в которой было обозначено возвращение только двух, самых маленьких, островов из четырёх. По словам Джеймса Брауна, этот шаг сигнализировал о готовности Абэ довольствоваться, по сути, лишь 7% оспариваемой земли.



Япония считала, что заложила хорошую базу, и надеялась, что в 2019 году вопрос, наконец, будет разрешён. Как сообщали национальные СМИ, администрация Абэ рассчитывала подписать с Путиным основное соглашение как раз на приближающемся саммите G20, который пройдёт в городе Осака.



Однако по мере того, как японцы всё чаще шли на уступки, позиция России становилась всё более жёсткой. Несмотря на то что с начала 2019 года главы МИД двух стран четырежды встречались для переговоров, Москва пока явно не собирается заключать сделку с передачей двух островов Токио. Вместо этого министр иностранных дел Сергей Лавров настаивает на том, чтобы Япония признала суверенитет России над всеми Южными Курилами.



Браун подчёркивает, что такая ситуация ставит Абэ в затруднительное положение, ведь он неоднократно обещал соотечественникам лично разобраться с территориальным вопросом с Россией. И хотя неудача премьера может вызывать сомнения в его дипломатических умениях, в то же время для страны в целом она весьма поучительна.



Уже сам факт, что никакие уступки и жесты доброй воли со стороны Абэ не повлекли за собой прогресса, говорит о том, что Япония ничего не может сделать, чтобы вернуть хотя бы два острова, объясняет аналитик. Россия попросту не откажется от территорий, которые, как она чувствует, она по праву отвоевала во Вторую мировую, тем более в пользу союзника США, который не может гарантировать, что на эти территории никогда не ступит нога американских военных.



Так что пора японским властям вновь хорошенько подумать относительно российской инициативы по созданию безвизовой зоны, которую представил Сергей Лавров во время своего последнего визита в Токио 31 мая. Режим свободного передвижения позволит жителям соседних российского и японского регионов пересекать границу без визы, если речь идёт о краткосрочном визите. Что особенно важно, система будет распространяться и на Южные Курилы, которые принадлежат Сахалинской области. Пока Токио не горит желанием соглашаться на инициативу, потому что это может быть воспринято общественностью как «незаслуженный подарок России», который может помочь и вовсе замять территориальные претензии Японии.



Но Браун настаивает, что Токио будет более выгодно согласиться на предложение Москвы. Так, во-первых, безвизовая зона значительно упростит Японии на сегодня довольно ограниченный доступ к Южным Курилам. Примечательно, что власти не рекомендуют японцам ездить на эти территории по российским визам.



Доступ на Курилы будет играть большую роль для людей, некогда живших на этих островах. Конечно, у них не будет права там жить, но для переселенцев, средний возраст которых составляет 84 года, это не так уж и важно — куда важнее для них сама возможность свободного посещения родной земли.



По словам автора статьи, безвизовая зона будет полезна Японии и с политической точки зрения. Из-за территориального вопроса подход Токио к Москве кажется «искажённым». Нередко Япония не решается проявлять должную жёсткость из страха, что она может негативно повлиять на ход переговоров. Именно так было, когда Токио предпочёл умеренную позицию в ответ на «дестабилизирующее поведение» Москвы, включая «захват» Крыма* и покушение на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля с использованием отравляющего вещества в Великобритании. У некоторых европейских союзников действия Японии даже вызвали сомнения в её надёжности.



Обеспечив в первую очередь доступ к Южным Курилам, а не гоняясь за их маловероятным возвращением, Токио развяжет себе руки в отношениях с Россией и будет более взвешенно принимать политические и экономические решения, не задумываясь об их возможном влиянии на территориальный вопрос. И для всего этого, настаивает Браун, Японии даже не потребуется отказываться от своих притязаний на острова. Даже Россия не сможет заставить Токио официально отказаться от Курил под угрозой отмены безвизовой зоны, потому что тогда уже будут против жители Сахалина, которые вряд ли захотят потерять доступ к Хоккайдо.



Абэ не смог урегулировать территориальный вопрос, но у него по-прежнему есть возможность изменить отношения Японии с «северной соседкой». Безвизовая зона не поможет Токио получить свои острова обратно, однако поможет вернуть ему влияние на территории, к которым японцы не имели доступа на протяжении почти 74 лет, заключает Джеймс Браун.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).