Asahi Shimbun: что бы сказал опытный Абэ-старший о самоуничижении сына перед Трампом

Несмотря на роскошный приём, который оказала японская сторона во время визита Дональда Трампа в Японию, американский лидер решил накалить обстановку своими провокационными твитами. Интересно, что бы сказал о такой политике Токио покойный отец японского премьер-министра Абэ Синтаро, считавший, что его страна не должна идти на «самоуничижение» перед США, задаётся вопросом Asahi Shimbun.

Было непривычно видеть премьер-министра Абэ Синдзо в очках во время игры в гольф с президентом США Дональдом Трампом, пишут обозреватели Asahi Shimbun в специальной рубрике газеты Vox Populi.

В очках японский лидер очень напоминал своего покойного отца, бывшего министра иностранных дел Абэ Синтаро, который тоже постоянно появлялся на публике в очках в тёмной оправе. Абэ-старший умер в 1991 году в возрасте 67 лет, когда, казалось бы, был близок к тому, чтобы занять пост премьер-министра.

Как отмечает издание, отец действующего лидера возглавлял МИД страны в годы, когда Вашингтон проводил особенно жёсткую торговую политику в отношении импорта японских автомобилей и стали. В книге, которую Абэ-старший успел написать при жизни, опытный дипломат подчёркивал, как важно радушно принимать глав иностранных государств, но при этом не менее важно уметь отстоять свою позицию.

«Если зависимость от Соединённых Штатов заставит Японию вести себя самоуничижительно, это окажет негативное влияние на японо-американские отношения, — писал Абэ-старший. — …Если Япония чего-то сделать не может, она должна убедить США это принять. Это важный момент в отношениях между Японией и Соединёнными Штатами».

По словам Asahi Shimbun, эти уроки применимы к политике Токио и сегодня.

Во время только завершившегося визита Дональда Трампа в Японию американского президента принимали очень тепло: и гольф, и поединок сумо, и торжественный ужин. Японцы развернули для главы Белого дома «красную ковровую дорожку», констатировали западные СМИ.

Но несмотря на это, пользуясь японским гостеприимством, Трамп умудрился написать сразу несколько провокационных твитов, в одном из которых заверил, что недавние ракетные испытания Северной Кореи его нисколько не смущают. Также относительно торговой сделки с Токио американский лидер заявил, что сначала собирается подождать результатов японских парламентских выборов, которые состоятся в июле.

«Я никак не могут понять, что происходило в голове у Трампа, когда он писал эти посты», — комментирует автор статьи, имя которого Asahi Shimbun не раскрывает.

Абэ из кожи вон лез, чтобы как следует принять главу одного из главных союзников своей страны. Что это как не самоуничижение? «Когда дело касалось дипломатии, Абэ-старший был человеком твёрдых принципов. Интересно, будь он жив сегодня, как бы он оценил недавние действия своего сына», — заключает газета.