Mainichi: партия должна «убедить» парламентария уйти в отставку за призыв отвоевать Курилы

Несмотря на то что нижняя палата японского парламента, наконец, приняла резолюцию, которая осудила Ходаку Маруяму за его «возмутительное поведение» на Южных Курилах, сам политик не собирается сдавать мандат. Как настаивает Mainichi Shimbun, Партии инноваций, предоставившей дебоширу высокий пост, нельзя ограничиваться его исключением из своих рядов, а следует добиваться отставки.

6 июня нижняя палата японского парламента единогласно одобрила инициативу, практически призывающую к отставке депутата Ходаки Маруямы, который ранее был исключён из своей Партии инноваций за скандальные комментарии по поводу войны за Южные Курилы с Россией, сообщает Mainichi Shimbun.

Как было указано в инициативе, Маруяма «непригоден к работе в парламенте Японии», что, по сути, означает, что ему нужно сдать мандат. По мнению газеты, парламентарий действительно должен взять на себя ответственность за свои действия и прислушаться к призыву коллег.

Нижней палате потребовался месяц, чтобы прийти к консенсусу относительно того, что же делать с Маруямой. Но ценен уже сам факт, что японские законодатели сумели прояснить свою позицию по наделавшему много шума вопросу. Парламентарии постановили, что заявления, которые могут быть рассмотрены как попытка оправдать военные методы для урегулирования вопросов между Японией и другой страной, «противоречат пацифистскому духу Конституции» страны. И это, по мнению Mainichi Shimbun, уже важный шаг.

Издание напоминает, что Маруяма сделал свои противоречивые комментарии в пьяном виде, находясь на острове Кунашир Южных Курил с японской делегацией. Во время этого дружественного визита, в рамках которого парламентарий сопровождал группу японцев, некогда живших на островах, Маруяма буянил и утверждал, что вернуть территории можно только войной. В финальной резолюции, критикующей парламентария-дебошира, указано, что своим поведением он «причинил огромный урон авторитету и достоинству нижней палаты».

Но самое поразительное, подчёркивает газета, что сам Маруяма не считает ситуацию столь серьёзной. Хотя он и извинился за свои действия во время визита на Курилы, он не явился на допрос в парламентский комитет по этике. В письме, которое депутат передал комитету, он заявил, что нет никаких поводов для уголовного преследования по этому вопросу. Однако, согласно резолюции, «возмутительные выражения и поведение» Маруямы вызывают сомнения в его «порядочности не только как парламентария, но и как обычного человека».

По мнению Mainichi Shimbun, со стороны Партии инноваций, благодаря которой парламентарий и получил свой пост, было бы неответственно ограничиваться лишь его исключением. Бывшие однопартийцы должны сделать всё что могут, чтобы «убедить» Маруяму уйти в отставку.