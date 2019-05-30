Mainichi: министр обороны Японии поделился с Шойгу опасениями о военном усилении России на Курилах

В Токио прошли переговоры в формате «2+2» — между главами Минобороны и МИД России и Японии, пишет Mainichi Shimbun. Во время личной встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу министр обороны Японии Такэси Ивая выразил опасения относительно военного усиления Москвы на Южных Курилах. Шойгу же в свою очередь дал понять, что России не нравятся американские ПРО близ её границ.

Во время встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу министр обороны Японии Такэси Ивая выразил опасения относительно растущего военного присутствия Москвы на Южных Курилах, или, как их называют японцы, «северных территориях», сообщает Mainichi Shimbun.

«Я объяснил, что военное усиление на Северных территориях неприемлемо для Японии», — заявил Ивая журналистам после переговоров, состоявшихся в Токио. После беседы министров обороны состоялась ещё одна встреча, в которой также приняли участие главы МИД двух стран Сергей Лавров и Таро Коно.

Как отмечает газета, Шойгу со своей стороны заявил об обеспокоенности Москвы американскими системами противоракетной обороны Aegis, которые Токио хочет взять на вооружение. Ивая заверил коллегу, что данные комплексы предназначены исключительно для расширения оборонного потенциала Японии и не представляют никакой угрозы для России.

Также Ивая рассказал журналистам, что обменялся с Шойгу взглядами на недавние ракетные испытания Пхеньяна. Стороны условились работать вместе для урегулирования кризиса на Корейском полуострове и ядерного разоружения Северной Кореи.

По словам Mainichi Shimbun, Япония рассматривает переговоры в формате «2+2», стартовавшие в июле прошлого года, как возможность укрепить двусторонние отношения с Россией. Также подобные обсуждения помогают подготовить почву для предстоящей встречи между премьер-министром Абэ Синдзо и президентом Владимиром Путиным на полях саммита в японской Осаке в конце июня.

Издание напоминает, что японский лидер надеется достичь прогресса по затянувшемуся «территориальному спору» вокруг Южных Курил, из-за которого спустя более 70 лет после окончания Второй мировой войны Москва и Токио до сих пор так и не подписали официальный мирный договор.

В течение последних нескольких лет Россия усиливает своё военное присутствие на островах и размещает там свои истребители и противокорабельные ракеты, что категорически не нравится Токио, утверждает газета. Москве же не по нраву военный союз Японии с США и размещение американского оружия близ российской территории.