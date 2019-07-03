Asahi Shimbun: уже очевидно, что переговоры о мирном договоре с Россией зашли в тупик

«Теперь очевидно: переговоры Японии с Россией о заключении двустороннего мирного договора зашли в тупик», — пишет Asahi Shimbun.

Японский премьер Абэ Синдзо пошёл на крупную уступку, переключившись с требований о передаче Японии четырёх спорных островов близ Хоккайдо, которые были захвачены Советским Союзом в последние дни Второй мировой войны, на просьбу о возвращении только двух островов. Однако даже подобный гамбит не помог выйти из тупиковой ситуации.

«Администрация Абэ должна признать провал своей стратегии по ведению переговоров с Москвой относительно этих территорий и немедленно переосмыслить её», — считает издание.

Правительство Абэ, по всей видимости, хотело, чтобы по итогам встречи японского премьера с президентом России Владимиром Путиным в ходе недавнего саммита G20 в Осаке появились очертания мирного соглашения между двумя странами. Однако в реальности никакого особого прогресса не было достигнуто.

После ноябрьской встречи между Абэ и Путиным Япония пошла на серию односторонних уступок. Так, Токио прекратил выступать с ранее часто звучавшими заявлениями, например, о необходимости вернуть все четыре острова, а также о том, что эта территория — «неотъемлемая часть Японии».

Как напоминает издание, ещё в сентябре прошлого года Путин внезапно высказал предложение, что Москве и Токио следует подписать двустороннее соглашение без предварительных условий. Таким образом, полагает Asahi Shimbun, российский лидер дал понять, что решение территориального спора следует отложить на неопределённый срок.

Абэ, однако, неверно истолковал заявление Путина как желание заключить мирный договор. Далее японский премьер совершил серьёзную ошибку, сосредоточив свои усилия лишь на возвращении двух островов.

Недавняя встреча между Абэ и Путиным в Осаке стала уже 26-й по счёту. Оба лидера очень много общались друг с другом один на один. И если японский премьер не понял, что Путин на самом деле подразумевал, предлагая мирный договор без предварительных условий, то «Абэ следует постыдиться своей дипломатической наивности», подчёркивает издание.

А пока вызывает сомнения вопрос о том, следует ли Токио добиваться заключения мирного договора с Россией прямо сейчас, когда Москва подвергается жёсткой критике со стороны международного сообщества за нарушения международного права, в том числе из-за аннексии Крыма*.

«Администрации Абэ следует применить более долгосрочный, всеобъемлющий подход к переговорам по мирному договору с Россией, продолжая при этом конструктивный диалог с этой страной. В жёстком мире дипломатии Абэ нужно перестать гоняться за фантазиями», — подытоживает Asahi Shimbun.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).