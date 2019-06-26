JT: сделки по совместным проектам на Курилах между Россией и Японией пока не предвидится

Так и не сумев прийти к единому мнению относительно мирного соглашения, Россия и Япония вернулись к обсуждению совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, пишет The Japan Times. Однако, по данным источников в правительстве Сахалинской области, пока стороны не добились никакого прогресса по проектам в пяти областях, включая туризм и сокращение отходов.
На предстоящем саммите G20 Япония и Россия вряд ли смогут заключить финальное соглашение по совместным экономическим проектам на Южных Курилах, сообщает The Japan Times со ссылкой на источники в правительстве Сахалинской области.
В последнее время, в преддверии встречи между премьер-министром Абэ Синдзо и президентом Владимиром Путиным, которая должна состояться 29 июня на полях саммита G20 в японской Осаке, Москва и Токио вели оживлённые переговоры по экономическим проектам на Курилах в пяти различных областях, включая туризм, рыбное хозяйство и сокращение отходов. Как отмечает издание, России совместная деятельность с Японией поможет привлечь дополнительные инвестиции в плохо развитый с экономической точки зрения регион. А японцы в свою очередь надеются, что проекты с Москвой поспособствуют укреплению доверия между двумя сторонами, на базе которого впоследствии будет идти урегулирование территориальных противоречий.
Однако, как рассказал источник в правительстве Сахалинской области, в состав которой входят Южные Курилы, в деле реализации совместных российско-японских проектов за последние месяцы не было никакого прогресса. Отчасти, по словам анонимных источников, причиной застоя в совместной экономической деятельности может служить тот факт, что в период после ноября 2018 года Россия и Япония больше концентрировались на обсуждении проблемы заключения официального мирного соглашения, которое так и не было подписано после окончания Второй мировой войны.
Во время переговоров по мирному соглашению Абэ попытался получить у России обещание вернуть сначала хотя бы два самых маленьких острова Южных Курил, но успеха так и не добился. И теперь стороны вернулись к обсуждению экономических проектов. Среди пяти областей потенциальной совместной хозяйственной деятельности в плане таможенного оформления меньше всего вопросов вызывают две сферы: туризм и сокращение отходов.
Правда, как подчёркивает The Japan Times, по данным источников, даже в приоритетных направлениях совместных проектов стороны пока не пришли к полному консенсусу. Так, Япония предлагает поставить на Южные Курилы оборудование по сжатию отходов, а местные жители ожидают строительство большого мусоросжигающего завода. В плане туризма Москва призывает Токио содействовать строительству инфраструктуры, поскольку на островах довольно мало помещений гостиничного типа. Помимо туризма, рыбного хозяйства и сокращения отходов стороны также планируют вести совместную деятельность в таких сферах, как тепличное хозяйство и производство ветровой электроэнергии.
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