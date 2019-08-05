Mainichi Shimbun: Япония выразила России протест из-за учений на Курилах

Япония выразила протест, после того как Россия уведомила её о проведении военных учений в районе Южных Курил с 5 по 10 августа, пишет Mainichi Shimbun. По мнению Токио, манёвры связаны с военным усилением Москвы на «спорных территориях».
Токио выразил протест в отношении планов России провести военные учения с боевой стрельбой в районе Южных Курил, или, как их называют японцы, «северных территорий», сообщает Mainichi Shimbun.
Как отметил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, Токио «заявил протест по дипломатическим каналам, поскольку манёвры связаны с процессом военного усиления России на «северных территориях».
По данным газеты, протест японская сторона выразила в четверг 1 августа, когда Россия уведомила её о проведении с 5 по 10 августа учений близ острова Кунашир. Издание напоминает, что подобная ситуация с протестами Токио и манёврами Москвы уже наблюдалась в апреле.
Несмотря на старания премьер-министра Японии Абэ Синдзо урегулировать затянувшиеся территориальные разногласия с Москвой, препятствующие подписанию официального мирного соглашения, даже спустя несколько месяцев двусторонних переговоров прорыва странам добиться так и не удалось. Недавний визит премьер-министра России на Южные Курилы, которые Япония считает собственными территориями, «оккупированными» Москвой после её капитуляции во Вторую мировую войну, вызвал очередные протесты со стороны Токио.
Во время своей последней встречи на полях саммита G20 в японской Осаке в июне лидеры двух стран Владимир Путин и Абэ Синдзо решили продолжать вести переговоры. Как заявил Суга, сейчас японские власти готовятся к возможной поездке Абэ на Восточный экономический форум, который пройдёт во Владивостоке в начале сентября. «Есть разногласия, для урегулирования которых лидеры Японии и России должны встретиться лично и всё обсудить», — прокомментировал Суга.
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