Asahi Shimbun: Абэ пора признаться японцам, что его стратегия по Курилам не работает

Недавняя поездка Дмитрия Медведева на Южные Курилы продемонстрировала, что Россия не намерена идти на компромисс в территориальном вопросе с Японией, утверждает Asahi Shimbun. По мнению газеты, стратегия Абэ Синдзо, заключающаяся в продвижении совместных экономических проектов, явно не работает и премьеру пора уведомить об этом японскую общественность.

Россия неоднократно призывала Японию избегать действий и заявлений, которые могут навредить конструктивному диалогу в попытках заключить долгожданный официальный мир. Однако визит премьер-министра Дмитрия Медведева на Южные Курилы и сам не слишком поспособствовал развитию такого диалога, пишет Asahi Shimbun.

Конечно, японское правительство выразило свой протест по поводу поездки Медведева, лишь усложнившей процесс переговоров, и правильно сделало, подчёркивает издание. Но не стоит игнорировать очевидное: визит российского премьера на Южные Курилы, или «северные территории», явно свидетельствует о том, что Москва не собирается идти с Токио на компромисс относительно вопроса суверенитета над «спорными» островами.

По мнению газеты, администрации премьер-министра Абэ Синдзо следует смириться с «мрачной реальностью» и пересмотреть свою российскую стратегию, которая пока зиждется главным образом на стремлении наладить хорошие личные отношения между японским лидером и президентом Владимиром Путиным.

Как отмечает Asahi Shimbun, недавний визит Медведева на Южные Курилы не оставил никаких сомнений, что Россия хочет самостоятельно развивать эти территории. Российский премьер-министр даже ничего не упомянул про «совместные экономические проекты» с Японией, которые Токио упорно продвигает как главный метод достижения мирного договора.

Вообще, на сегодня намеченные ещё три года назад планы по совместной экономической деятельности на Южных Курилах так и не принесли никаких ощутимых результатов. Одно из главных препятствий для реализации таких проектов, по словам издания, заключается в том, что Москва настаивает на осуществлении совместной деятельности в соответствии с российским законодательством.

Кроме того, на одной из последних встреч с Абэ Путин потребовал, чтобы новая система, упрощающая задействованным в проектах японцам въезд на Южные Курилы, применялась ко всей Сахалинской области, в состав которой входят острова. По сути, объясняет газета, Москва хочет, чтобы, согласившись на это условие, Токио признал, что Южные Курилы являются частью субъекта Российской Федерации. Для Японии это недопустимо, утверждает Asahi Shimbun.

Цель совместной экономической деятельности, за которую так ратует правительство Абэ, ясна — жители Южных Курил поймут, что их жизнь улучшилась благодаря сотрудничеству с японцами. Но пока это лишь пустые мечтания.

В прошлом году Токио решил для начала сместить фокус со сразу четырёх островов на два самых маленьких. Но и это не помогло — Россия лишь вновь предприняла ряд мер, чтобы продемонстрировать свою неуклонную позицию в переговорах.

Asahi Shimbun обращает внимание, что Абэ не отчитывается о текущем состоянии диалога с Москвой в парламенте, не распространялся он на эту тему и на дебатах перед недавними выборами в верхнюю палату. По мнению газеты, премьер-министру следует перестать держать японскую общественность в неведении и пора исполнить свой долг и объяснить всем, что же происходит в отношениях с Россией.

Несмотря на наметившийся тупик в переговорах, Абэ планирует провести очередную встречу с Путиным в сентябре. В конце концов, Россия — важная соседка Японии, и лидеры двух стран должны использовать любые возможности, чтобы обменяться взглядами. Однако если Абэ будет и дальше пытаться продвигать свой, очевидно, неработающий подход, его предстоящий визит в Россию вновь ничего не принесёт.